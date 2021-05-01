人氣王姜濤前日22歲生日，「姜糖」花近百萬在銅鑼灣、中環及尖沙嘴等地大賣廣告祝壽，還有電車及巴士廣告，把他現居的銅鑼灣打造成「姜濤灣」。為答謝「姜糖」支持，姜B昨日凌晨1時在Ig開直播跟姜糖傾偈，高峯時有逾萬人收看，但他全程表現身心俱疲，除再三多謝姜糖的支持及送上的生日祝福外，他亦自爆近月來情緒極差：「呢段時間發生好多嘢，確實未消化得晒，攞到獎當然係好事，但同時壓力亦大咗好多，尤其呢排情緒好差，直到兩日前都成日發脾氣，希望之前因我發脾氣而影響到嘅人，講聲唔好意思。」其間姜B重提梅窩事件，再向fans道歉，另外談到好友猝死：「件事被傳媒寫咗出嚟，影響到佢嘅家人，唔好意思。」

向Candy致歉

姜濤在直播時自爆日前排舞時暈倒：「我事後先知道，可能真係太眼瞓、太攰，有啲暈，加上全日冇乜食嘢。好白癡呀……呢件事，咁我有食返嘢嘅，所以大家唔使擔心。」他透露演唱會後會放長假處理私事，不少姜糖叮囑他好好休息。尾聲時，姜濤亦有提到與「YOLO女」黃曦誼（Candy）傳緋聞：「真係一個誤會，新聞出街後睇到留言係咁鬧佢，想同佢講唔好意思。」昨日更有報道指，姜濤工作不絕，近半年內保守估計已吸金逾200萬，認真厲害。