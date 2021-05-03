韓國男神宋仲基孖女星全汝彬主演的tvN劇集《Vincenzo》雖然已於昨晚迎來第20集大結局，不過劇迷不用擔心劇荒，《某一天滅亡來到我家門前》、話題劇《Penthouse 3》、《紅天機》等劇將陸續開播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」上追看新劇。

當中Viu Original原創劇集、由朴寶英和徐仁國主演的奇幻愛情劇《某一天滅亡來到我家門前》，將於下周一登場。新劇講述網路小說編輯卓東景（朴寶英飾）意外和神與人類之間的管理者「滅亡」（徐仁國飾）扯上關係，二人在這段僅只有百天的緣份中，找到了人生意義。

《Penthouse 3》下月開播

而話題劇《Penthouse》第三季及懸疑劇《Voice》第四季即將回歸，下月4日開播的《Penthouse》第三季作為系列最後一部曲，將為觀眾揭開陰謀背後的神秘面紗。至於由宋承憲孖李荷娜主演的《Voice 4》則以濟州島為場景，講述「112舉報中心」隊員們奮力對抗擁有四種人格的連環殺人魔，預計於下月中開播。

金裕貞新劇陷三角戀

另外改編自同名小說、即將在今年開播的Viu Original科幻新作《紅天機》，就由金裕貞及安孝燮主演。故事描寫朝鮮首位女畫家紅天機（金裕貞飾）在皇宮逗留期間，與雖然失明但能夠觀星的河藍（安孝燮飾），和熱愛藝術的安平大君（孔明飾）陷入三角戀情。

Viu Original亦準備了不同亞洲節目，包括泰劇《Agent Ghost》、 《Wannabe》、《My Coach》、印尼歌手擔正的浪漫喜劇《Write me a Love Song》、菲律賓原創音樂集《Still》、馬來西亞得獎劇《Black : Season 2》、南非首部原創劇集《UBettina Wethu》等。

以光州運動為背景

本月跟朴寶英新劇《某一天滅亡來到我家門前》對撼的KBS新劇《五月的青春》，將於今日首播。新劇以1980年代光州民主化運動的時代作為背景，劇中李到晛飾演考上首爾醫學大學的男主角，高敏詩就飾演到光州工作的護士。二人由《Sweet Home》中的「兄妹」變「情侶」，劇集未開播已引熱議。一眾主演今日就現身發佈會谷劇，高敏詩穿上低胸裙風騷現身。由於早前先後有劇集因涉嫌扭曲歷史而引起爭議，導演就強調：「《五月的青春》是以歷史事實為故事背景的電視劇，這是有關當時年輕人哭、笑、開心、愛的內容，與我們這一代人沒有太大區別，主要是講述能夠產生共鳴的人類感情的劇集。」

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