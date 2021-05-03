由吳鎮宇、李麗珍主演的新戲《濁水漂流》，上月初在第45屆香港國際電影節中登場，並成為該電影節的「火鳥大獎」競賽單元節後，早前入圍2021年鹿特丹國際影展（IFFR）的「大銀幕」競賽單元，今日再傳來好消息，該片入選了英國Chinese Visual Festival的「Focus Hong Kong」單元。

導演李駿碩今次繼《翠絲》後，第二度入圍英國Chinese Visual Festival的「Focus Hong Kong」單元，對於再有作品入圍，李駿碩表示︰「好開心電影可以去到英國，第二部作品再入選呢個單元，對我嚟講好有意義，希望《濁水漂流》呢套電影可以有更多人睇到，感受到箇中嘅訊息。」

上次《翠絲》入選該單元時，導演李駿碩都有飛往當地出席，可是今次因疫情關係，未能親身到英國出席影展，他坦言有點失望︰「其實每個影展都好想去，因為疫情之前荷蘭鹿特丹影展都去唔到，今次英國呢個影展都未必去到，覺得好可惜。」至於英國Chinese Visual Festival始於2011年，致力將優秀的華語電影帶到當地。

《濁》片故事源於2012年深水埗通州街的清場行動，一班在天橋下聚居的露宿者面對社會忽視及政府無情的苦況。吳鎮宇在戲中飾演露宿者，在預告片中更化身金句王，先後爆粗說出「香港把X」、「政府做X錯嘢就要道歉呀！」等對白，被喻為是港人心聲。

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