鍾培生與林作百萬拳賽「林鍾一戰」將於9月開戰，拳賽未開始已引發「牙骹戰」散出濃烈火藥味。為拳賽積極備戰的林作，前日率先踏上擂台打處男之戰，鍾培生乘機踩場觀賽，並開live直播賽事加以評論，鍾培生的言論卻觸發林作教練，跟鍾培生同樣家族來頭不少的李俊亨（Henry）不滿。

帝鋒金融Henry昨日分別在IG及社交平台轉載鍾培生當日live畫面，並以《鍾培生先生呢排係咪走得太多會員，又少咗新聞所以周圍搵火頭辣？》為題，撰寫長文指鍾培生聲稱可以擊倒林作，同時可以擊倒林作的Coach（教練）。

Herny表明身份指自己跟曾海蘭（Nana）是當日林作的教練，更列出2人之前各項比賽成績，當中Nana教練是世界武術散打錦標賽銅牌、世界泰拳錦標賽銅牌及香港泰拳冠軍等，而Herny本人則是日本Shoot Boxing內卡專業賽拳手及香港Shoot Boxing冠軍和香港散打冠軍等，他向鍾培生挑機，寫上「如鍾生所講一次過knock out我哋兩位？鍾先生一直係一位有誠信嘅人，佢一發言必定係一定會做得到的，一言既出駟馬難追。no bull shit let’s go！不過其實我都係覺得鍾先生係因為呢排會員少咗，所以想來抽吓我哋水啫」。

論財力實力足以挑機

現職帝鋒金融集團董事總經理Henry，家族身家不比鍾培生家族少，論財力及實力有足夠份量挑機鍾培生，Henry是專業搏擊運動員，也是一名前飛機師教練及法庭貴金屬專家證人，對於鍾培生一番言論，Henry今日接受《蘋果》電話訪問，問到他是否想向鍾培生挑機上擂台？他說：「我唔使同佢挑機，因為佢冇資格，我哋大纜都扯唔埋，不過佢當日踩場，擺明就係抽我哋水，仲焫埋我同Nana教練，咁大口氣，我唔介意同佢打，唔使等半年，隨時可以打。」

鍾培生避談應戰

Henry表示之前跟鍾培生是跟同一位教練練拳，但強調不是朋友，他說：「佢擺明就係恰林作，用最強打拳嚟打，點解唔同林作辯論。佢成世人都未輸過，係家庭教育問題，成日要威就要威到盡，等我用佢格言『no bull shit let’s go！』唔好只係『bull shit no let’s go！』」

再問到是否想教訓對方？Henry說：「我冇佢咁大口氣話要打死佢，但亦要畀個機會佢明白，運動唔係用嚟蝦人，畀個機會佢跟我學嘢。我本來都唔想理佢，佢有佢搞佢啲唔成熟嘢，我搞我自己事業，我做我自己搏擊訓練，但佢竟然話可以knock out我，同我尊敬嘅Nana教練，我就一定要回應，不過佢一定笠水。」對於被Henry指抽水、口氣大及不介意應戰，鍾培生以短訊回覆時避談相關問題，只表示月內將會拍片評價林作拳賽的表現，卻沒回應會否應戰。

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