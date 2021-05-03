被「藍絲」不停批鬥的港台節目《視點31》主持利君雅，最終命運冇得留低，將於月底離任。利君雅在2017年10月入職港台，原定去年10月滿試用期，但突然被要求延長試用期120日，同時針對她前年7月至11月期間的投訴，亦將重啟調查。港台今年初以調查未完成為由，另開一張為期120天的新合約，聲稱她仍可用公務員身份履行這張合約，直至重啟調查結束，再視乎結果決定她能否正式成為公務員，不過最後利君雅都不獲港台續約。

黃耀明在IG揶揄港台：「只服務政權，不為人民服務的港台...」對於港台刪YouTube上的影片，明哥續說：「歷史假使有人定被發現...」資深傳媒人潘小濤也在facebook留言：「雖然預咗，但都很憤怒！」

必有留人處

力撐利君雅的王宗堯今日獲悉這個消息，他回應《蘋果》時說：「必有留人處... 共勉之。」阮民安（Tommy）今日也在facebook留言支持利君雅：「利小姐，多謝你一直為公義發聲，多謝你一直報道真相，辛苦你了。在此送上最大嘅祝福。但好肯定嘅係，無論日後你去邊度發展，香港人都一定會撐你。請保重。」Tommy不滿港台把YouTube內部份上架逾一年的影片刪走，當中包括大量《鏗鏘集》及英文節目《The Pulse》，Tommy爆粗大鬧港台，還呼籲要杯葛港台：「香港人，唔好再聽，唔好再睇。最好就執X埋佢啦！」

利君雅在社運期間，即使身為港台記者，她都大膽在政府及警方記者會上，向高官提出質疑，特別是前年7.21白衣人恐襲事件後，利君雅在翌日特首林鄭月娥見記者時，林鄭一直避談，利君雅卻追問林鄭：「當立法會被衝擊時，你凌晨4點都出嚟見市民，噚晚你成晚去咗邊？ 」、「噚晚係咪『官警黑大龍鳳』？」更叫林鄭「講返句人話好冇？」因為利君雅的敢言，即使獲巿民稱讚，但礙於「藍絲」及中共喉舌連番狙擊，所以有指港台有處長級人員表明，要重啟調查只索取前年7月至11月期間，針對利君雅的投訴。

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