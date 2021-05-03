台灣藝人何孟遠上月被爆出偷食女友荳荳的閨密采子，即使何孟遠與采子先後公開承認犯錯兼道歉，但面對被男友及閨密雙雙背叛，荳荳承受的傷害及壓力是難以形容，她今日在IG Story以黑底白字寫上「剝奪我的感情再剝奪我的友情，我不知道我做錯甚麼事了，對不起，我快撐不下去了...」荳荳的情緒狀況令fans們相當擔心。

至於偷食男何孟遠昨日卻在IG發文，質疑荳荳近日行為是受好友元元與陳敬宣在背後煽動，更諷剌2人「恭喜妳們成功獲得熱度，得到幫朋友出氣的好名聲。」掀起一波未停一波又起的爭拗。

面對好姊妹被指責，荳荳昨日也在IG Story發文維護：「之前我跟前任在日常對話中，幾次提到她們的事，是我自己用詞不當，以為他不會想太多，但却造成現在的狀況我很難過。」她再指針對好姊妹錯誤的不實指控，令她很心痛、很難過，希望大家不要因此對她們有所懷疑。最後她向前度何孟遠寫上「如果是因為我之前的聲明文讓你難受，或是姐妹幫我說的那些話讓你痛苦，我很抱歉，也希望你今後能好好的生活，重新回到生活軌道。」

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