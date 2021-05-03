香港電影資料館今年落成20周年，最近邀請了劉俊謙拍攝紀念短片，他與李小龍、吳楚帆、張國榮及張艾嘉等多位電影前輩「合作」，重新演繹前輩們的經典電影對白，以故事形式呈現電影資料館的工作。短片由《幻愛》導演周冠威及其團隊操刀，能夠再與《幻愛》團隊合作，他興奮表示雖然創作時間太短，但團隊早已建立默契，互相提出意見，過程很有火花，合作愉快。

短片重現一幕又一幕的經典對白，喚起觀眾對香港電影精采回憶，當中對白包括《危樓春曉》的「人人為我，我為人人。」《阿飛正傳》的「從現在開始我們就是一分鐘的朋友，這是事實，你改變不了，因為已經過去。」《無間道》的「三年又三年，三年之後又三年！」《激戰》的「你上得台，就不能怯。怯，你就輸一世！」等。

劉俊謙指以上對白，觀眾都耳熟能詳，從對白當中帶出電影資料館的日常工作，他與導演都覺得很有趣，並藉這次拍攝機會走進館中各部門，印象最深刻是菲林儲存部門，他說：「師傅將菲林逐格逐格修復，由菲林轉成digital，我可以了解更多香港電影，回顧過去、展望未來，知道自己置身何處好重要。最深感受係見到好多好珍貴嘅菲林、書、獎項，如果無人刻意保存，呢啲影像就會消失，意義好大。」

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