隨着全球戲院一步步重開,廣受影迷愛戴的Marvel電影亦宣佈重登大銀幕!剛剛Marvel官方就發佈全新片段,再次以過去與未來主題宣佈全面回歸,由Marvel之父Stan Lee生前錄下的聲音作旁白,帶出第四階段的晒冷預告,更發放出由首位華裔金像女導趙婷執導、從未見街之《永恆族》(The Eternals)片段,令影迷非常興奮!

片段首先以一系列以往的大作為引旨,包括《蟻俠》、《復仇者4》、《奇異博士》、《銀河守護隊》等,之後就插入觀眾們於2019年首次看到《復仇者4》終極一戰的反應,讓大家重溫當日氣氛。之後就正式到戲肉,正式宣佈一系列新作及上映日期,包括7月上映之《黑寡婦》、9月《尚氣與十環幫傳奇》、10月《永恆族》,當中片段更從未曝光。之後繼續宣佈12月會上映《蜘蛛俠:不戰無歸》、2022年3月《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》、2022年4月《Thor: Love and Thunder》、2022年7月《Black Panther: Wakanda Forever》、2022年11月《The Marvels》、2023年《Ant-man and the Wasp:Quantumania》、2023年5月《銀河守護隊3》,最後還亮出《神奇4俠》的標誌,表示MCU將會重製《神奇4俠》!

