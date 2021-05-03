近年來大陸興起「對賭協議」，繼盛傳周星馳與上海新文化傳媒對賭，賭輸業績要賠錢後，大陸導演馮小剛亦被傳因輸對賭要賠上2億港元。馮小剛早於2015年與華誼兄弟電影公司簽訂5年「對賭協議」，因受疫情影響，未能完成去年對賭業績，賭輸須支付約1.68億人民幣（約2億港元）賠償金額，至今連同2018年未完成的6,700萬人民幣（約8,000萬港元），馮小剛合共要支付華誼兄弟約2.35億人民幣（約2.8億港元）。

華誼兄弟日前發佈2020年年報，數據顯示馮小剛公司僅實現552.38萬人民幣（約659萬港元）的純利，低於業績承諾的1.749億人民幣（約2.15億港元），更是賭期內利潤最低的一年，因此馮小剛需要支付「業績補償款」。

不過這是對賭協議最後一年，雖然合共要賠2.8億港元，但最終他依然穩袋約9.5億港元，事關華誼兄弟於2015年以約12.5億港元收購「浙江東陽美拉傳媒有限公司」70%的股權，當時馮小剛所持有的股份總資產值僅約1,670萬港元，即是他早已穩袋12.5億，再扣除今次賠款2.8億港元，他亦有9.5億港元進賬，所以當時的收購行為受到業界質疑。其實華誼兄弟就是採用綁定明星來取得效益，除馮小剛外，還有范冰冰、馮紹峰及鄭愷等藝人都存在股權關係。

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