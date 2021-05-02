睇完一連幾個星期果燃台推介嘅《10星級的家》，相信大家對堅離地嘅設計已經不再陌生。今星期繼續有更多好比阿房宮式嘅設計，當中不乏會嚇你一跳嘅創作力量同幻想，當然亦不乏多嚿魚嘅炫富gimmicks。不過有錢就是任性，有地方就有諗頭，至少人哋整完出嚟睇得又用得，點都好過5,000萬整個嘔白泡嘅小白象音樂噴泉。

「高智能未來家居」加州威尼斯

未來家居應該係點？香港人答你：全天候監控嘅太空艙。但在自由嘅國度，未來家居原來講求幾何設計。

呢間5,700平方呎嘅豪宅位於加州威尼斯，全屋太空黑白灰色調，餐枱用上納米物料，用嘅磁磚都係獨一無二，有如3歲小童堆砌LEGO之感，牆身圖案形式走向時代尖「啄」，有密集恐懼症嘅你保證有更個人化體驗。

不過，設計師最引以為傲嘅，並非呢啲燒錢bricks and blocks，而係開放式廚房，讓客人同廚師可以保持更緊密接觸。不過大抵呢個優點，香港人應該覺得冇乜特別。事關我哋張床同馬桶、煮食爐嘅距離可能都只係一步之遙。

睇咗十幾集，終於有個亞洲樓盤，我哋嚟到新加坡，睇睇呢棟樓有啲乜嘢咁離地。

「堅離地空中車房」新加坡

堅離地到盡頭就係半空，又居然有天才諗到空中車房呢個概念，將名貴靚車泊到半空，泊喺個廳度，等街外人妒忌一番。

炫富概念原本不錯，問題在於新加坡都係寸金尺土，居住空間雖然比香港好，呢個豪宅大約2,700平方呎，但係要割讓空間嚟做車房，實在有啲難理解。

排隊等泊車上樓又係一個問題，壞𨋢又點樣呢？原來有專業團隊24小時standby，確保一小時能維修，咁你可以上返去半空中，嘆住咖啡等架林寶落地。

「沙漠中的私人綠洲」拉斯維加斯

如果有無限空間和金錢，你要在沙漠中整個私人綠洲，基本上冇難度。呢座名叫「2810」嘅8,000平方呎豪宅，其實就係將青龍水上樂園放咗喺屋企度。要講創意佢可能比唔上觀塘間室內沙灘，但係講到豪華佢就確係一流。

「2810」有齊水上樂園嘅配套，BBQ、曬太陽、嬉水、獨木舟⋯⋯諗得到嘅戶外活動都可以玩，除非落雨。

呢間屋座落麥卡倫國際機場附近，賭城大道過去只需5分鐘，而家仲可以月租當度假屋咁用，結婚、擺酒、搞event極有派頭。

影音設計師Theo Kalomirakis有幾勁，自行google search啦，上星期介紹過嘅印第安納州卡梅爾市嘅「戲院級家庭影院」亦係出自佢嘅手筆。

「大師級私人影院」新澤西州

將家居改裝成私人影院，相信係很好多熱愛電影嘅人夢寐以求嘅事。呢間私人影院行Art Deco風格，入到去就如置身戲院，任何電影相關嘅傢俬、擺設應有盡有，有1比1星戰公仔，有爆谷機，零食機，雪糕花生汽水任𢳂任飲。不過住一頭半個月，我可能會更加懷念我嗰個簡樸的家。

比較黑人問號嘅係，明明過萬齣電影已經盡數儲存喺電腦系統，只要喺遙控撳幾粒掣電影就送到眼前，但屋主又偏偏整咗間大過我間屋嘅陳列室，用嚟擺放佢嗰萬幾隻影碟，對於住喺遠東呢個地圖幾乎睇唔到嘅小島上，早兩年先忍痛將全屋CD、影碟揼晒嘅我，就只可以講句：「貧窮的確局限咗我嘅想像。」

「現代藝術住宅空間」拉斯維加斯

又返嚟賭城大道黃金地段，唔知係咪住呢條街嘅人都鍾意開派對，燈光設備影音器材呢啲嘢就梗㗎喇，為咗更具特色，設計師特地為呢間屋注入藝術元素，牆身、天花板嘅畫全部專人繪畫，擺設同家品都甚有Pop Art嘅味道。

來到21世紀，炫富都要講求品味，一間集合藝術、靈性、空間感嘅豪宅，最能滿足暴發戶嗰種又唔想太銅臭，又想人認同，但又唔係好識藝術嘅複雜虛榮感。

「後院體育俱樂部」加州白普理

Last but definitely not least，隆重介紹呢間有1.6萬平方呎嘅豪宅，呢間豪宅最引人入勝嘅地方係佢嗰個4英畝嘅後院，裏面有泳池、籃球場、網球場、哥爾夫球場，甚至棒球打擊場！乜外國人都興炒場紙？Book場打波咁難咩？唔係呀，當你個後院有兩個足球場咁大，可能你會任性過佢。

《10星級的家》介紹超高能設計，等你攞靈感設計一下自己的蝸居。全13集節目現已上架，即上果燃台收睇足本節目。

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