睇完一連幾個星期果燃台推介嘅《10星級的家》,相信大家對堅離地嘅設計已經不再陌生。今星期繼續有更多好比阿房宮式嘅設計,當中不乏會嚇你一跳嘅創作力量同幻想,當然亦不乏多嚿魚嘅炫富gimmicks。不過有錢就是任性,有地方就有諗頭,至少人哋整完出嚟睇得又用得,點都好過5,000萬整個嘔白泡嘅小白象音樂噴泉。

「高智能未來家居」加州威尼斯

未來家居應該係點?香港人答你:全天候監控嘅太空艙。但在自由嘅國度,未來家居原來講求幾何設計。

呢間5,700平方呎嘅豪宅位於加州威尼斯,全屋太空黑白灰色調,餐枱用上納米物料,用嘅磁磚都係獨一無二,有如3歲小童堆砌LEGO之感,牆身圖案形式走向時代尖「啄」,有密集恐懼症嘅你保證有更個人化體驗。

不過,設計師最引以為傲嘅,並非呢啲燒錢bricks and blocks,而係開放式廚房,讓客人同廚師可以保持更緊密接觸。不過大抵呢個優點,香港人應該覺得冇乜特別。事關我哋張床同馬桶、煮食爐嘅距離可能都只係一步之遙。

睇咗十幾集,終於有個亞洲樓盤,我哋嚟到新加坡,睇睇呢棟樓有啲乜嘢咁離地。

「堅離地空中車房」新加坡

堅離地到盡頭就係半空,又居然有天才諗到空中車房呢個概念,將名貴靚車泊到半空,泊喺個廳度,等街外人妒忌一番。

炫富概念原本不錯,問題在於新加坡都係寸金尺土,居住空間雖然比香港好,呢個豪宅大約2,700平方呎,但係要割讓空間嚟做車房,實在有啲難理解。

排隊等泊車上樓又係一個問題,壞𨋢又點樣呢?原來有專業團隊24小時standby,確保一小時能維修,咁你可以上返去半空中,嘆住咖啡等架林寶落地。

「沙漠中的私人綠洲」拉斯維加斯

如果有無限空間和金錢,你要在沙漠中整個私人綠洲,基本上冇難度。呢座名叫「2810」嘅8,000平方呎豪宅,其實就係將青龍水上樂園放咗喺屋企度。要講創意佢可能比唔上觀塘間室內沙灘,但係講到豪華佢就確係一流。

「2810」有齊水上樂園嘅配套,BBQ、曬太陽、嬉水、獨木舟⋯⋯諗得到嘅戶外活動都可以玩,除非落雨。

呢間屋座落麥卡倫國際機場附近,賭城大道過去只需5分鐘,而家仲可以月租當度假屋咁用,結婚、擺酒、搞event極有派頭。

影音設計師Theo Kalomirakis有幾勁,自行google search啦,上星期介紹過嘅印第安納州卡梅爾市嘅「戲院級家庭影院」亦係出自佢嘅手筆。

「大師級私人影院」新澤西州

將家居改裝成私人影院,相信係很好多熱愛電影嘅人夢寐以求嘅事。呢間私人影院行Art Deco風格,入到去就如置身戲院,任何電影相關嘅傢俬、擺設應有盡有,有1比1星戰公仔,有爆谷機,零食機,雪糕花生汽水任𢳂任飲。不過住一頭半個月,我可能會更加懷念我嗰個簡樸的家。

比較黑人問號嘅係,明明過萬齣電影已經盡數儲存喺電腦系統,只要喺遙控撳幾粒掣電影就送到眼前,但屋主又偏偏整咗間大過我間屋嘅陳列室,用嚟擺放佢嗰萬幾隻影碟,對於住喺遠東呢個地圖幾乎睇唔到嘅小島上,早兩年先忍痛將全屋CD、影碟揼晒嘅我,就只可以講句:「貧窮的確局限咗我嘅想像。」

「現代藝術住宅空間」拉斯維加斯

又返嚟賭城大道黃金地段,唔知係咪住呢條街嘅人都鍾意開派對,燈光設備影音器材呢啲嘢就梗㗎喇,為咗更具特色,設計師特地為呢間屋注入藝術元素,牆身、天花板嘅畫全部專人繪畫,擺設同家品都甚有Pop Art嘅味道。

來到21世紀,炫富都要講求品味,一間集合藝術、靈性、空間感嘅豪宅,最能滿足暴發戶嗰種又唔想太銅臭,又想人認同,但又唔係好識藝術嘅複雜虛榮感。

「後院體育俱樂部」加州白普理

Last but definitely not least,隆重介紹呢間有1.6萬平方呎嘅豪宅,呢間豪宅最引人入勝嘅地方係佢嗰個4英畝嘅後院,裏面有泳池、籃球場、網球場、哥爾夫球場,甚至棒球打擊場!乜外國人都興炒場紙?Book場打波咁難咩?唔係呀,當你個後院有兩個足球場咁大,可能你會任性過佢。

《10星級的家》介紹超高能設計,等你攞靈感設計一下自己的蝸居。全13集節目現已上架,即上果燃台收睇足本節目。

