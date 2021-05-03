王雍泰（Nicky）於2016年入職毛記電視，日前宣佈搣甩「龍志權」個朵，用回真名在娛圈發展，不少人估他將過檔ViuTV，事關他之前曾參加ViuTV 選秀騷《全民造星》進入最後10強，之不過昨日游學修在IG貼出王雍泰的單人照，更故弄虛玄打上3個問號，有人好奇他是否正式加入《試當真》，另有網民稱王雍泰似key落照片，笑問「P圖嚟咋！？」

由骨幹成員游學修、許賢、蘇致豪（豪哥）及林家熙（Locker）組成的YouTube頻道《試當真》，短短半年已吸納近廿萬訂閱人數、近2,000萬次總收看次數，絕對是人氣急升的網絡平台，就算招攬「龍仔」並不出奇。網民亦紛紛留言表示超期待，「癲喎咁真係」、「睇咗佢最後一集《毛記偽人》配音超入戲，佢真係啱拍戲，但試當真班仔好麻甩，佢Crossover會幾好，長期合作就唔知點」、「早排佢宣佈同毛記份約完咗，而家應該係自由身，周圍傾吓偈都冇問題」等。

有網民希望「龍仔」入ERROR取代保錡，有網民反駁認為「龍仔」有創意，可能會頂死阿Dee，有感ERROR一山不能藏二虎，而且冷面笑匠已經有193，「覺得佢唔係ERROR個Vibe，佢幾啱試當真」、「佢啱做啲短劇，冷面笑匠嗰類，就即係試當真嗰種。ERROR多啲真人騷就唔太啱佢，記得《全民造星》嗰陣，佢唔係On show都唔多出聲」。

一眾網民普遍支持「龍仔」加入，更有網民想睇龍仔和Locker做對手戲，覺得他比較啱拍YouTube影片

早前有網民直斥《100毛》上市後，製作質素「越做越廢」，覺得盤菜瑩子及「龍仔」離巢也合理。28歲「龍志權」王雍泰曾就讀喇沙書院，及後於香港專業教育學院主修工商管理，2016年因製作二次創作短片《地鐵超人》彈起，2018年參加ViuTV 真人騷《全民造星》，雖然進入最後10強，但他因毛記藝人身份，沒跟簽約ViuTV，他曾為《六點半左右新聞報道》、《星期三港案》等節目擔任主播及旁述，經常模仿韓國人以廣東話口音作自我介紹，又用韓文「莎啦嘿喲」加韓式心心手勢作為他的招牌動作，「韓流主播」形象讓人熟悉。

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