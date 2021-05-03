現年84歲、上市公司卓能集團（0131）主席趙世曾位於薄扶林趙苑豪華大宅「樂居」昨日凌晨遭賊人潛入爆竊後，今日讀者Y小姐向《蘋果》報料，指一班疑似外籍僱傭近3星期都在趙生的遊艇開派對，指她們逢周日假期，一早相約在大潭碼頭集合出海，玩足全日，還肆無忌憚將相片上載IG。

Y小姐接受電話訪問說：「我知道佢哋已經連續3個星期都一齊上船，估計都有出海嘅，而相中嗰班係咪趙生嘅傭工就唔知。聽人講其中一個男嘅係趙生嘅傭工，佢嘅家姐同細佬都喺趙生度打工，個男嘅已經同出面一個工人姐姐結婚有咗BB，聽講趙生仲叫埋BB一齊喺大宅住。」Y小姐並提供多張疑似是外籍女傭在趙生的遊艇上開派對的IG相片，約有10多人穿上比堅尼玩得盡興，有擺性感姿勢單人相，又有大合照，在船上切蛋糕、吃自助餐，相信是在慶祝生日；另外有張相片是一男一女合照，身後看到一架相信是趙生所擁有、掛着CECIL車牌的勞斯萊斯。

對於疑有外傭在熱趙家遊艇開派對，《蘋果》向趙世曾大女趙式芝了解，她表示全不知情，覺得事態嚴重：「多謝報料呀，咁嚴重，要調查吓先。」若確實事件會否報警處理？她說：「梗係會啦！咁多閒雜人等上私人地方，要刑事處理。」半小時再追問詳情，趙式芝表示：「而家同警察通話中，稍後再回覆。」

而趙世曾兒子趙式浩看完相片後，表示認得遊艇是屬於爸爸，但不認得是否涉家中傭工，問到會否報警？他說：「多謝爆料人，相信老竇會處理。其實我都好耐冇去，相片唔似近年，因為架船好多嘢等緊維修。」對於趙世曾豪宅遭爆竊，損失逾百萬財物，趙式浩表示有回家探爸爸：「噚晚有過老竇度，好多警察，佢Ok嘅，係年紀有番咁上下，攰啲啫。」

昨日凌晨趙家的爆竊案，趙世曾於凌晨回家後發現睡房的夾萬被打開，裏面空無一物，懷疑被人爆竊便報警。據知，睡房內並無安裝閉路電視，經初步點算後，夾萬內一隻價值約100萬元的伯爵腕錶、一隻約值5萬元的名錶、合共40萬元的現金及小量外幣，連同趙世曾的身份證亦被偷走，警方將案件列作爆竊，不排除竊匪從山坡爬樹入屋犯案，暫未有人被捕。趙生回應事件：「係小事。」

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