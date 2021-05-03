郭富城（Aaron）主演的懸疑電影《秘密訪客》，今晚在又一城舉行首映禮，到場嘉賓還包括該片的攝影指導林志堅、演員張達明及李天翔。《秘》片於大陸上映3日，票房超過1.5億人民幣（約港幣1.8億）， 城城表示感謝觀眾入場支持，看到影迷的讚賞，作為演員的他也感到開心，而今晚他的太太方媛及好友亦有到場支持。

至於是否該片是懸疑電影，避免嚇怕女兒而不讓她一齊到來，城城說︰「自己睇咗一次 ，大家唔好誤會，呢齣唔係恐怖片，套戲係講心理上嘅恐懼。」城城透露《秘》片在韓國一間有地牢的住宅拍攝，講述一名神秘訪客來到訪後，家中發生很多奇怪事，是城城過往甚少接觸的戲種。

不少歌手趁肺炎疫情稍為受控，皆入紙申請舉行演唱會，城城表示今年亦會舉行個人演唱會，至於何時才舉行，城城保持神秘，他說︰「只能夠講唔係紅館，其他都唔講得，詳情有待公佈。」不過，城城透露現在已開始準備演唱會，隨後還要拍攝新戲。而城城早前在訪問中透露，演唱會的檔期並非跨年舉行。

至於今個星期日（9日）是母親節，問他有否時間與太太慶祝，他說︰「今個星期日我有時間，自己除咗勤力練書法，都要準備演唱會同電影，好彩你提醒我，送一束靚嘅花都可以代表心意，而且我自己都鍾意花。」

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