出名時尚品味獨到的汪明荃（汪阿姐），每次的造型無論服飾、髮型、妝容都襯到極致，務求讓觀眾耳目一新。其中Gucci及比利時設計師品牌Dries Van Noten更加是她的愛牌，至於擁有獨特褶紙哲學的日牌Issey Miyake近日亦甚得汪阿姐歡心，成為新寵。

汪阿姐除了出名大膽敢穿，其實亦非常緊貼潮流，好像她日前出席節目記招活動時，便以今季流行趨勢之一的漁網設計示人。造型來自愛牌Dries Van Noten，黑色恤衫印有搶眼的綠色圓形圓案，下身搭配白色網料midi skirt，質感呈現強烈對比，加上白色 sock boots，顯得時尚感十足。汪阿姐更特別於頭上夾了一排白色髮夾作點綴，摩登又回春，單看這一身造型打扮，絕對不似已經73歲！

而汪阿姐所穿的漁網設計，屬於今年春夏的流行元素之一。這季設計不再局限於既定的性感形象，除了Dries Van Noten，多個品牌如Hermes 、Lanvin 及Burberry等也可以找到。雖然網狀單品實穿性欠奉，但透過mix & match可以提升層次感，塑造更多玩味變化，除了服飾，也可從配飾入手，令造型增加個性與新鮮感。

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