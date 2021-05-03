裕美晚上在觀塘參與網上直播音樂會，已有一年多沒有表演機會，她說只會在沖涼時才有機會唱。她平時不願意跟男友林作合唱，批評林作說話聲線：「佢講嘢好乸，撚狗時又扮cute，對住我講嘢又太乸，我講嘢仲ｍan過佢。佢唱歌又五音不全，好似細路仔吊高把聲，但又有時壓低聲唱，我經常投訴佢要ｍan啲。」裕美喜歡較雄壯的男人，自爆有時在房未去到床上已很厭惡這男友，不過讚林作有內涵和有安全感。

昨日林作參加拳賽，裕美表示他頸和手臂肌肉拉傷，但她不感「肉痛」：「對佢從來唔會，我有話介紹物理治療師畀佢，但佢想要自然好。」她曾笑言會打死林作，就算林作練拳後她也不怕被打倒，很權威地表示：「佢試吓打我，我實打死佢，佢唔敢撩我，成日都話因為我養佢。」

裕美越爆越多，自信地謂做生意賺的錢比林作的收入多幾倍，更會每月支付生活費給林作：「自從我哋一齊之後，佢媽咪就冇養佢，所以通常出街都係我畀錢，我就好闊綽嘅，反而有時佢畀錢就計住，佢好度住啲錢。」裕美謂每月找林作詢問簡單的法律資訊，以5位數字作酬勞，笑謂現當作是投資，期望將來有收穫從林作身上撈一大筆。她又爆林作母親很疏爽買很貴的名牌手袋，搭的士找續少2元卻會投訴，裕美指可能富有的人就會計較一點，但她則覺得對錢財計較不容易發達。

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