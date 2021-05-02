既然酒可以令人狂喜，但也可以令人越飲越愁，那麼有關酒的電影，既可以是喜劇，但也可以是徹底悲劇。

撰文：月巴氏

《兩顆絕望的心》最後餘溫 1995年

最著名的酒戲。Ben，失意編劇，對生命再沒盼望，決定去拉斯維加斯飲酒飲到死，偶遇妓女Sera，天涯淪落兩心知，在生命最後階段找到一點點餘溫。尼古拉斯基治（Nicolas Cage）與伊莉莎伯舒爾（Elisabeth Shue）分飾這對絕望邊緣人，相處短暫，卻刻骨銘心。

《酒佬日記》愛酒不愛 2004年

以酒做主題的電影，通常只描述飲酒這行為的後遺，《酒佬日記》卻詳細描寫飲酒這回事。Miles與Jack（右）來一次加州酒莊之旅。已離婚的Miles，愛酒，對酒有研究；將結婚的Jack，對酒零認識，飲得落肚就飲，像他對女人的態度。旅程中所飲的酒和所見的人，改變了他們。

《醉爆伴郎團》尋找記憶 2009年

三個最佳損友，帶準新郎去拉斯維加斯一夕狂歡，徹底斷片。第二朝醒來，新郎冇影，酒店房卻多了隻老虎、雞和BB，他們急需找回前一晚記憶和新郎哥。杜德菲力斯（Todd Phillips）將精密癲狂劇本完美呈現，畢列谷巴（Bradley Cooper 中）等人做得好睇。當年在戲院笑到黐線。

《智取威士忌》逆向上流 2012年

在堅盧治（Ken Loach）手上，酒不是用來紓緩壓力或穿腸之物，而是社會小人物找出路的工具。四個犯了輕微罪行的低下階層，偶然進入威士忌世界，決定偷取傳說中的「Angels’ Share」——堅盧治一齣相對輕鬆的作品，卻說出在缺乏向上流動的社會，惟有犯罪，才能改善生活。