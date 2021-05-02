現年22歲的吳偉豪近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「朱凌凌」一角成功入屋，前日網上流出一段疑似是吳偉豪的不雅沖涼影片，引起網友熱議。《蘋果》曾致電吳偉豪求證，但未獲回覆。有消息指吳偉豪已與家人就此事報警求助，無綫高層樂易玲接受傳媒查詢時，證實報警一事，又指警方已跟進調查。

疑似是吳偉豪的不雅短片長達12秒，片中男子全身赤裸，於浴室邊沖涼邊自拍，還有自摸下體的畫面。細看片中人的樣貌，人中位及笑起來的酒窩、胸肌、胸口上的癦，無論身材及樣貌特徵，的確跟吳偉豪十分相似，吳偉豪本身左右胸都有粒癦相當顯眼，與片段中男主角胸上的癦位置相似。有網民一口咬定︰「係佢（吳偉豪）嚟喇，條眉、個鼻，連啲腹肌都一樣。」還有不少人嘲他「牙籤」。

葉蒨文：溫柔啲

吳偉豪報警消息流出後，網民反應大不同，有人戥他可憐，不過更多人繼續恥笑：「報警都解決唔到問題。」也有網民着他早日承認，稱可能會招來自慰杯廣告，還有人重提當年陳冠希淫照新聞，指做足一個月頭條。

同劇飾演「島大女神」的葉蒨文，對吳偉豪捲入不雅片風波，她接受傳媒訪問表示只從網上得悉報道，自己沒看過片段，又指與當事人不太熟， 但就覺得發生這些事當事人已很不開心，希望傳媒報道及網上言論對他「溫柔啲」。

曾傳約女上酒店

出身自小康之家的吳偉豪中學時就讀國際學校港島中學，在中六、17歲時報讀無綫的藝訓班入行，當時其二哥Alfonso同樣獲錄取，但因已交大學學費作罷，而Alfonso前年在澳洲完成課程，現已正式成為飛機師。除了二哥Alfonso外，吳偉豪還有大哥Rocky和細佬Ricardo，四兄弟都既大隻又靚仔，大哥於消防處任消防隊長，現已任職約八年，而弟弟Ricardo則為模特兒。吳偉豪四兄弟感情不錯，不時會在社交網分享兄弟合照，前年更舉家到澳洲出席二哥的畢業禮。

其實吳偉豪近年新聞不少，去年有讀者向《蘋果》爆料指他與大10歲的圈外金髮女友到酒店staycation，他隨後認愛，不過戀情也見光死；他之後曾與《學是學非》主持何泳芍傳緋聞，但不雅片爆出後，何泳芍即與他劃清界線。另外，他近月還傳出不時約女性staycation。