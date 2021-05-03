富商趙世曾近日可謂家事「煩」忙，繼趙宅昨日凌晨被賊人潛入爆竊後，今日有《蘋果》讀者爆料指，一班疑似外傭在趙生的遊艇上開派對。對於事件，趙世曾的女兒趙式芝和兒子趙式浩先後回應，並指會替父親了解事件。直至今午，兒子趙式浩在其社交網對事件作公開回應。

他對昨天父親家中被爆竊一事先作回應，並指有陪同父親去落口供，他在FB寫道︰「多謝各位傳媒朋友來電的關心，父親狀態很好，昨天晚上父親再落口供時，我亦跟他在一起，（畢竟他已上年紀，只是有點攰）謝謝各位。同時，特別感謝昨天多位警察長官們到現場進行蒐證及調查。」

之後對疑有外傭上父親遊艇開派對一事，他表示看到報道的相片，可能不是最近發生的，因為相中的一班外傭沒有戴口罩，估計發生的時候是比疫情較早，故他這樣回應說︰「關於懷疑外傭在船上開派對的事情，由於相中的大船已經有一段時間沒有運作，並在待維修狀態；各人亦沒有口罩在旁，所以從相片看來，似乎不是近期發生的事情。關於報不報警的問題，應該問一問父親吧。畢竟可能事情已經過了一段時間。再次感謝各界朋友及傳媒朋友嘅關心。」

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