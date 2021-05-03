鍾欣潼（阿嬌）最近脹爆現身大陸綜藝節目，塊面圓到似一個波，肥到連條頸都失蹤，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）開口護航，指阿嬌荷爾蒙失調。今日節目再出預告片，阿嬌為自己平反，否認曾講過「我唔會再結婚」。

去年5月，阿嬌被爆與賴弘國簽下分居協議書，今年2月28日正式離婚，其間阿嬌曾接受傳媒訪問，指自己不適合結婚，「我諗我唔會再結婚，結過一次咪算囉。」不過，節目主持問到阿嬌「決不再婚」時，阿嬌卻澄清，「很想回應這一個新聞很久了，但也沒有適合的時候，我只是說，我覺得我不會再結婚了，就這樣，他就寫，我永不結婚甚麼的，我覺得到現在這一刻我是不會，但我不知我以後會不會。我並沒有很確定說我不結婚，以後不結，我沒有。」阿嬌指自己還是對愛情抱有希望，只是現仍沒有做好準備，不管怎樣，好好生活才是第一位。

原來阿嬌口中的「不會再結婚」，並不等同「以後不結」的意思，真的好深奧！其實阿嬌都不是第一次發表金句，數年前阿嬌出席活動，被問到阿Sa與麻雀館太子爺石恆聰拍拖，阿嬌忽然爆金句：「個個都拍拖，唔通個個都想拍拖咩？」身旁的張智霖都聽到滿頭問號。

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