41歲混血女星吉川日奈與現任丈夫保科爵介結婚10年，由日本移居夏威夷，目前已懷有第三胎，生活相當美滿。吉川將於本月13日推出新書《我在得到幸福之前 尋找豐盛人生的方法》，分享夏威夷靚相及私生活，自從在網上接受預訂後反應熱烈，未上架已決定加印。不過，吉川原來除了在新書晒幸福外，還會大爆過往黑暗史，當中複雜的家庭環境更曾令吉川自暴自棄。

吉川日奈將於本月推出新書，其實她上月已經在IG直播中預告內容非常震撼。為了記念新書加印，吉川還限時公開部分內容吸引讀者，她在其中一段就寫着：「我們的生活支出，父母是用我100%的酬勞來支付，即使我沒有工作的時候，他們亦經常叫我準備家用。」內容展示吉川被家人當作「搖錢樹」的過去。有藝能記者亦指書中還會揭露吉川更多鮮為人知的黑暗史，例如吉川的父母連生日亦不會為她慶祝、因家人被追債令她不能上學之餘，還要為他們還債、以及她一度酗酒自暴自棄的歷史。記者又指吉川出書的原因是因為她一直都希望能以開心的心情，讓人看到真實的自己。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）