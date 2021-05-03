韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，昨晚迎來第20集大結局，宋仲基雖然以黑手黨殘忍方式復仇成功，但最終郭東延卻慘死，奸角澤演、金麗珍等先後被賜死。而宋仲基結尾和全汝彬有情人終成眷屬，兩人再度上演吻戲。昨晚劇集以大團圓結局結束，劇迷都大感滿意，刺激收視急升至14.636%，當中首都圈的收視更有16.564%，創劇集新高，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

郭東延被殺

承接上集，澤演綁架了全汝彬和郭東延，全汝彬更為宋仲基擋槍，幸而最終全汝彬沒事，但郭東延卻被哥哥澤演殺死。而宋仲基就進行大反擊，先後殺了澤演的律師金麗珍，而澤演亦派人殺了背叛他的趙漢哲，令結局先後迎來三人死亡。

烏鴉食屍體

到中段，宋仲基靠郭東延生前已安排好的協助，成功以極殘忍的方式殺死澤演，當中澤演慘被綁在椅子上，因受傷而慢慢流血，其間更慘遭烏鴉啃食他的屍體，死狀極慘烈。而宋仲基因犯下多宗殺人罪，於是逃回意大利。事隔一年，他終於偷偷回歸，並與全汝彬見面，兩人再次上演深情吻戲，亦確定雙方的感情，結尾宋仲基用意大利文向壞人說：「惡比善更加強大。」為劇集劃下完美結局。

向劇迷道歉

另外，宋仲基接受韓媒訪問時，提到早前劇中出現大陸品牌的植入式廣告，他表示作為主演演員，向因為該幕而感失望的劇迷道歉。

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