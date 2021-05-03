吳海昕（Sofiee）為代言產品今日在荔枝角出席宣傳活動，同場還有幾位在ViuTV見慣見熟的面口，包括岑珈琪、張進翹（Manson）、DJ阿正、肥腸，另外「試當真」的許賢、蘇致豪及陳苡臻（Jessica）都獲邀出席。

前《100毛》主播龍志權，用回真名王雍泰（Nicky）做藝人，昨日游學修貼出龍志權的相片，網民即猜測是否邀請龍志權加盟。「試當真」3位成員今日表示不清楚，許賢反問：「係咪睇咗阿修IG story？我哋唔知道情況，係咪同阿修傾吓偈？但唔知佢哋傾咗啲乜。」他們未遇過龍志權，若真的加盟會很歡迎，越多人參與一齊玩會越開心，Jessica說：「多啲人一齊拍好呀！可以百花齊放。」

現場設計充滿日本風，即勾起Sofiee於2年前去北海道拍攝《二月廿九》的回憶。該劇將會開拍續集《940920》，約於9月開始進行拍攝，今次蔡思韵亦會加入拍攝，由於不能劇透太多，她只表示年輕版仍然由自己飾演：「事隔2年嘅事，但要維持好狀態，所以而家keep住做運動，每日都踩單車。」她表示做女藝人本身也需要保持最佳狀態，故不會覺得辛苦。之前拍劇在日本取景，今次則會在台灣拍攝，她希望疫情緩和通關，能縮短強制隔離日數。

Manson繼在《造星III》的表演項目《我們》後，將會參演風車草劇團的新劇《攣攣成人禮》，題材同樣關於BL戀，他不擔心型象被定型，自己則可以嘗試演多類型角色。同劇與Serrini、梁祖堯等人合作，Manson稱不用埋位時跟Serrini互相整蠱：「好多嘢玩，影吓對方瞓覺，所以密集式綵排呢套劇會好熱血。」

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