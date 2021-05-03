湯盈盈今晚獲薛家燕邀請，去到新城電台接受訪問，分享母親節喜悅。在《愛·回家之開心速遞》飾演朱凌凌的吳偉豪（Ricco），被指是網上一段不雅片段的男主角，同在劇中有份演出的湯盈盈表示未有看過該片段，但有慰問Ricco，湯盈盈說：「有send massage畀個心心佢，但佢冇覆，或者佢忙， 佢都交咗畀警方，所以我哋都唔會講。」 對於吳偉豪有否停工避靜，湯盈盈說：「我今朝有返公司拍嘢，但係冇見到佢。」對於會否提點新人處事要小心，盈盈亦有口難言：「唔講呢啲嘞！」

盈盈被追問吳偉豪的事件，在旁的家燕姐為盈盈解圍， 家燕姐表示不知道吳偉豪事件，但她自爆曾在如廁時不慎按了電話的facebook直播，險春光外洩，她說：「當時去緊廁所，唔小心撳到個掣，我個女睇到我開live，好彩剩係見到樣，佢即刻提我唔好撳，因為自己當時初用facebook。」

此外，本星期日是母親節，湯盈盈表示母親節當日要錄影節目，而今個月是爸爸媽媽及老爺奶奶的生日，所以會相約家人一齊食飯慶祝。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）