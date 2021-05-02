韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，昨晚迎來第20集大結局，香港劇迷可於Netflix追看結局篇。不少劇迷都不捨《Vincenzo》的結束，而宋仲基跟錦加大廈居民之間的互動不時爆出笑料，帶挈劇中一眾演員關注度上升，當中演鋼琴老師徐薇梨一角的29歲女星金允慧，就憑一雙大眼引起網民關注，更遭網民翻摷童年照而成為話題。

任封面模特兒

近日有韓國網民公開金允慧的童年照，指金允慧約11歲時，擔任雜誌的封面模特兒出道，當年她用藝名「金宥利」進行活動，而她當童星模特兒時，就已擁有fans club，極具人氣，至2007年她拍攝KBS劇集《最強我媽媽》出道，之後在多部電視劇中演配角。

由細靚到大

於公開的舊照中，見到金允慧自細已經眼大大，配上尖下巴及V臉，加上她拍照時多擺出冷酷的表情，獲讚似混血兒。不少網民都留言「小時候人氣很高」、「看劇時已經覺得很面善」、「真的好久不見」等。

扮女鬼嚇宋仲基

而金允慧於《Vincenzo》中演鋼琴老師，同時隱藏自己是黑客的身份，曾以女鬼打扮嚇宋仲基，於劇中展現了多種魅力。

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