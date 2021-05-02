韓君婷今年初因財困向法庭申請破產，前日直認慘遭相識20載的好友蔡國威逼遷，兩人關係決裂，不過蔡國威其後在社交平台撰文澄清，堅決否認韓君婷的指控，誓言沒有講過「你究竟幾時搬走！」還強硬地說：「我可以對燈火發誓，完全冇講過！」兩人各執一詞。

家中開支孭上身

蔡國威前晚在社交平台指自己是韓君婷搬走前一晚才獲口頭通知，更指一直以來都沒有要求對方負擔家中的開支，他說：「每個月佢會放低1,000蚊畀我，有時多500，唔係我要求嘅，係佢自己當係補貼吓一啲雜費，咁你擺低我咪收，就算《六合彩》停期間，我屋企所有開支都應付自如，我根本無需要捱麵包。」他更指為了家中多了一個同居者，花錢租迷你倉放東西，以騰出更多空間給韓君婷用。

對於韓君婷稱寄居蔡宅期間要做「廳長」瞓梳化，蔡國威反駁指自己犧牲私人空間，無條件讓對方住兩年，而且一開始想讓出房間給她，可是遭拒絕。他更帶點激動留言：「你自己唔長進、唔腳踏實地，自己堅持辭職賴疫情，我做朋友都仁至義盡。」及後他再發文嘆謂：「最後我要講一句，雖然我唔係乜富有人家，能力所及、可以幫，我都盡量幫，唔係需要你歌功頌德，但點解要以怨報德？」

蔡國威發文後，網民表示相信及支持他，亦有不少人留言安慰他：「唔好為某啲唔值得嘅人搞到自己唔開心！Say bye and move on」、「一笑置之」。

傷害別人求出位

對於蔡國威逐點反駁，韓君婷昨日以電話回覆《蘋果》：「其實我噚日講晒出嚟，我都已經舒服咗好多㗎喇，咁呢個人繼續想去做新聞嘅話，佢繼續大話落去，我都唔可以再理會佢，我只會做好自己，保護自己，正面咁去面對未來，我唔會再去畀呢啲負能量嘅人去傷害我囉。」隨後韓君婷在Ig分享了一篇心靈啟發文章，並寫上「我不想再包容你去講大話去傷害我。我不會好似別人製造新聞，傷害人讓自己出位，人生就是過眼雲煙，我只會做好自己正面去面對未來。」已搬走的韓君婷，近來主要做KOL「帶貨」及玩抖音攻內地市場。