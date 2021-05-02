奧斯卡最佳國際電影，四個中年的危機撼贏兩個少年白夜行。你可以說《醉美的一課》（Another Round）只是又一個陳腔濫調的中年危機故事，咁鬼叫凡人一生，本來就是連串陳腔濫調的偶然結合。

撰文：月巴氏

我不飲酒，但看《醉美的一課》，依然隱隱作痛——因為我也是中年，也陷入只有中年才明白的危機。

是時間引起的危機。因為時間，才有所謂過去，我們對過去才會有記憶；記憶總是太鮮明，經常讓已屆中年的你和我記得：過去的自己是活得幾咁激情痛快，對比現在，是多麼的懨悶乏味不痛不癢。昨天太近明天又太遠，現在唯一可以做的就只是一邊追憶過去，一邊等日子過，人活着就是等待，等待老死。

實驗有根據

Martin和他三個老友，都是很typical身陷中年危機的人。他們都是老師，但老師這身份，只是一份工，工，可以積極也絕對可以hea打，像教歷史的Martin，上堂時便經常噏錯歷史，錯到學生要帶家長回校一齊投訴他。在學校被聲討，返到屋企，就被冷待——兩個身處青春期的衰仔當老竇透明，至於老婆，日日返夜班，好似刻意避開、或減少跟Martin共處一室的時間。 Martin處境，很陳腔濫調吧，直至有一天更忍不住問了老婆一個也很陳腔濫調的問題：我係咪已經冇以前嗰個我咁有趣？

Martin其實很規行矩步，連去食老友那餐40歲生日飯，都一直飲水滴酒不沾，原因？因為一陣要揸車，因為想保持清醒，因為想keep住理性——人到中年，生活就是需要動用理性而不容許激情，激情只會出現在不成熟的年輕人。但最後他還是讓酒進入自己體內。改變，要來了。

四個中佬決定展開一個有關飲酒的實驗：不是借酒澆愁，而是用來提升精神狀態，有理論根據的——挪威心理學家Finn Skarderud指出，人類天生血液裏欠缺0.05%酒精濃度，如果人為地稍作提升，well，就能讓人進入一個理想狀態，讀書醒咗，開工時亦更有效率，連帶改善人際關係諸如此類——熱愛飲酒的邱吉爾，甚至打贏二戰，成為歷史英雄。

非理性激情

描述中年危機的電影總是有迹可尋。實驗初期，酒精的確為他們帶來正面效果，像Martin，便重新令學生專心聽他講書，同老婆和仔亦有返偈傾，而三位朋友酒後亦各有斬獲，但你不難想像之後發展：越飲越多，失控。

或許在導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）眼裏，酒只是借喻，喻青春獨有的非理性和激情。電影的開始和結尾，分別是兩班年輕人在飲酒，在喜悅中飲酒，酒精令本身已經喜悅的他們更添喜悅：頭一批，飲到去火車車廂，繼續飲繼續喜悅，周遭一班自命成熟的大人卻看不過眼；結尾一批畢業生，被Martin和朋友遇上，本來不敢再飲的幾名中佬，忍不住，還是飲了，沒有跳舞多年的Martin竟然再一次肆意地舞舞舞吧。生命或許根本沒有任何改變，但至少，他重拾了片刻激情，讓激情暫且蓋過懨悶的理性。