觀眾看到舞台上的星光閃耀，卻忽略經常出現於巨星身旁的一雙有力的手。

許頌昇（Stanley）是娛樂圈首屈一指的元祖G4，1984年入行做保安員，後來專責做演唱會、名人明星的保安，由張國榮年代到現在的人氣王姜濤，在行內屹立至今37年。他日前接受《蘋果》訪問，細訴與哥哥張國榮建立的情誼，尤其難忘在哥哥身故當夜，他整晚陪伴唐鶴德，以及哥哥出殯當天，他陪着靈車跑的最後一段路，之後與唐唐抱頭痛哭。Stanley記憶猶新的還有16年前，他陪同九位巨星到約旦拍廣告，遭周杰倫及F4大整蠱的有趣經歷。

撰文：余燕儀

到過紅館睇騷的歌迷相信都會見過許頌昇，每當歌手走近觀眾席握手，他就會跟在身後攬腰護駕，以防歌手被歌迷拉倒受傷，曾被他攬過腰的歌手粒粒巨星，包括張國榮、梅艷芳、張學友、劉德華、許冠傑等。Stanley位於荃灣的辦公室內，牆上貼滿近千個演唱會工作證，蔚為奇觀。

回憶曾為多位巨星提供服務，Stanley直言交情最深的是張國榮（哥哥），「好多謝哥哥，我入行只係20歲多啲，同𠵱家比經驗差好遠，但哥哥冇嫌棄一個咁嘅𡃁仔，佢唔單止起用我、包容我，好多嘢係佢教我，譬如同佢出去食飯，餐桌禮儀佢會提點我，去到外地工作，英文講得唔太對，佢會指正我，我因為家庭上嘅事同佢傾偈，佢會畀到好好意見。有晚佢問我有冇諗過移民？當時97關係，佢話喺新加坡有朋友開公司，可以叫朋友聘請我去嗰邊做嘢搞移民，佢好關心人。」

持靈堂鎖匙抱唐唐痛哭

從哥哥首個到最後一個紅館騷，都是Stanley做保安，2003年4月1日哥哥離去那天發生的事，Stanley仍然記得，「傍晚時分陳太畀電話我，話哥哥出咗事，即刻過嚟瑪麗醫院，開車過去時，好多傳媒、藝人打畀我，問哥哥係咪出咗事，但礙於職業操守，只能扮若無其事。」當晚飛車去到醫院，他見到陳太和唐鶴德，知道哥哥走了，「當時一片空白，諗唔到嘢。」送唐唐返加多利山後，他整晚留在哥哥家，好多朋友都留下陪唐唐。直至哥哥舉殯，Stanley全程負責喪禮保安，「殯儀館提供咗一個禮堂，將哥哥遺體放喺裏面，鎖匙由我一個人keep住，每日唐生嚟睇哥哥先打畀我，然後我攞鎖匙去開門，唐生離開就鎖門。道門我哋用鐵鏈同自己鎖頭鎖咗，連殯儀館都唔會開到。」

唐唐知Stanley跟哥哥交情深，很信任他，不但將靈室的鎖匙給他保管，更讓他瞻仰哥哥遺容，「當時哥哥大殮，我喺殯儀館附近處理公仔，唐生專登搵人叫我等埋我上嚟，哥哥先至入殮。」當哥哥出殯時，Stanley陪着靈車跑了一段路，親送哥哥最後一程，「好多人問過我點解有咁舉動，老實講我都唔知，只係諗住呢程係哥哥最後一程，再冇機會，我有需要喺隔鄰做一個保護。」儀式完成後，Stanley護送唐唐返加多利山，「返到屋企真係忍唔住，大家抱頭痛哭。」

原來，Stanley亦早知哥哥有抑鬱症，「喺佢去之前兩個月，我同佢喺麗晶酒店飲茶，佢有同我講佢嘅狀況，話自己呢輪好唔妥當。」哥哥走了18年，Stanley依然十分掛念，哥哥曾鼓勵他開公司，「後期我離開公司，同其他公司合作成立一個部門叫Stanley team，當時哥哥講笑話，你真係寸。」

陪跑步獲發哥推拿醫傷

有人以為保安酬勞很高，有傳梁朝偉和劉嘉玲2008年的不丹婚禮，花30萬請Stanley team維持秩序，他反駁︰「呢啲係銀碼上炒作，我哋唔會因為客戶身份，收費去到天價。」紅星藝人到外地工作，都要聘請保安，Stanley曾跟周潤發到敦煌拍戲，那次他帶傷開工，「當時發哥係唔知我有腳傷，到第一日朝早陪佢晨跑，佢見我紮咗護膝，問我點解，至知道我有腳傷，於是佢就好耐心教我腳傷嘅跑法，同埋刻意放慢腳步傍住我跑，跑完更會幫我推拿治傷，搞到我都非常唔好意思，返到嚟香港，佢仲介紹咗個相熟嘅醫生畀我。」

37年工作經驗，最印象深刻是2004年到約旦，「當時飲品喺約旦拍廣告，陣容好誇張，郭富城、鄭秀文、陳冠希、周杰倫、蔡依林、F4，派咗十幾人（保安）過去，好考驗合作性同紀律性，因為有傳媒跟過去，我哋要做保密工夫，運送藝人令造型唔曝光。試過被周董整蠱，有日周董突然間同F4嘈起上嚟，嘈到擲嘢互鬧，大家喺度勸交，阿王（郭富城）都問乜事唔好咁，後來吳建豪偷笑，我哋先知中計。」

Stanley的保安工作往往夾在傳媒、fans和藝人之間變磨心，最壞情況是fans被阻接觸偶像，保安變了出氣袋，「fans遷怒我哋，譬如會話保安非禮佢哋，試過報警，後來同fans多咗溝通，近年絕少發生呢啲情況。」