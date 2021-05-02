他沒有6呎高，卻是娛樂圈首屈一指的元祖G4，無論紅館、殯儀館、機場、婚宴、頒獎禮、大型宣傳活動……都會見到一身黑look的他，「我係Stanley，1984年入行做保安，後來專責做演唱會、演藝活動、藝人名人保安，到而家已經37年。」由張國榮年代到現今的人氣王姜濤，都是由Stanley（許頌昇）負責保安。

如果大家有去紅館睇騷，相信都會見過Stanley，每當歌手走近觀眾席握手，他就會跟在身後護駕攬腰，以防歌手被歌迷拉倒受傷，曾被他攬過腰的歌手，就有張國榮、梅艷芳、張學友、劉德華、許冠傑、鄭秀文、郭富城等粒粒巨星。他位於荃灣的辦公室房內，有一面牆貼滿近1,000個演唱會工作證，十分壯觀。紅館彷彿是他的第二個家，早前演唱會重開，Stanley便負責樂隊RubberBand紅館騷的保安，工作程序嚴謹，「檢查舞台同台邊欄杆，係每日必要工序，以確保藝人同觀眾安全。」每晚到紅館後，他都要跟團隊briefing，依據當天節目rundown變動或要特別注意事項，安排保安員擺位和工作分配。

Fans遷怒保安指控非禮

在保安界立足37年的Stanley，看盡娛樂圈人生百態，往往夾在傳媒、fans和藝人之間變磨心，「外邊有啲人誤會，我哋唔係要同fans甚至傳媒對立，我哋工作係提供安全環境，畀fans同偶像有安全接觸、畀傳媒交差。咁多年，我奉行一樣嘢——最好安排，最壞打算。」在最壞的打算下，曾發生最壞的情況，fans被阻接觸偶像，保安變了出氣袋，「fans難免會遷怒於我哋，譬如會話保安非禮佢哋，試過搞到報警，後來同fans多咗溝通，大家知道底線，近年唔多發生呢啲情況。」

入行多年，他見盡歷代巨星的興替，由80年代的張國榮到現在的人氣王姜濤，他遇過最混亂的情況，卻是當年紅爆東南亞的台灣F4，「F4係最混亂，要4、50人做接送機，佢哋唔單止香港，試過同佢哋出埠去東南亞、泰國都係咁瘋癲，好多時藝人都想喺正常通道出入，所以要安排好少少，避免混亂情況。有時機管局主動提供秘道，但其實秘道一啲都唔秘，只不過對公眾影響會減到最低。」

感激張國榮冇嫌棄𡃁仔

Stanley曾為多位巨星提供服務，交情最深的是張國榮（哥哥），「好多謝哥哥，我入行只係20歲多啲，同而家比經驗差好遠，但哥哥冇嫌棄一個咁嘅𡃁仔，佢唔單止起用我、包容我，好多嘢係佢教我，譬如同佢出去食飯，餐桌禮儀佢會提點我，去到外地工作，英文講得唔太對，佢會指正我，我家庭上同佢傾偈，佢會畀到好好意見。有晚佢問我有冇諗過移民？當時啱啱97關係，佢話喺新加坡有朋友開公司，可以叫朋友聘請我去嗰邊做嘢搞移民，佢係會關心人去到咁嘅程度。」

哥哥由第一個紅館騷，到最後一個紅館騷，都是由Stanley做保安，2003年4月1日哥哥離去那天，Stanley接到陳淑芬的電話趕到瑪麗醫院，「記得傍晚時分，陳太畀電話我，話哥哥出咗事，即刻過嚟瑪麗醫院，喺我開車過去嘅同時，好多傳媒行家甚至藝人都打畀我，問哥哥係咪出咗事，大家都知我同哥哥關係好好，因為礙於我嘅職業操守關係，只能扮到若無其事。」

當晚飛車去到醫院，Stanley見到陳太和唐鶴德，知道哥哥走了，「當時一片空白，諗唔到嘢。」之後Stanley送唐唐返加多利山，整晚都留在哥哥家中，好多朋友都留下陪唐唐。直至哥哥舉殯，Stanley全程負責喪禮保安，「殯儀館提供咗一個禮堂，將哥哥遺體放喺裏面，鎖匙由我一個人keep住，每日唐生嚟睇哥哥先打畀我，然後我攞住鎖匙去開門，直到唐生離開鎖門。道門我哋用鐵鏈同自己鎖頭鎖咗，連殯儀館都唔會開到。」

唐唐知道Stanley跟哥哥交情深，很信任他，不但將靈室的鎖匙給他保管，更讓他瞻仰哥哥遺容，「當時哥哥大殮，我喺殯儀館附近處理公仔，唐生專登搵人叫我，等埋我上嚟，哥哥先至入殮。」當哥哥出殯時，Stanley陪着靈車跑了一段路，親送哥哥最後一程，「好多人問過我點解有咁舉動，老實講我都唔知，只係諗住呢程係哥哥最後一程，再冇機會，我有需要喺隔鄰做一個保護。」儀式完成後，Stanley護送唐唐返加多利山，「返到屋企真係忍唔住，大家抱頭痛哭，可能嗰幾日太過集中做好件事，冇時間諗呢啲，反而完晒成件事，有咁嘅反應。」

原來，Stanley亦早知哥哥有抑鬱症，「喺佢去之前，我諗兩個月前，我同佢喺麗晶酒店飲過茶，佢有同我講佢嘅狀況，話自己呢輪好唔妥當。」哥哥走了18年，Stanley依然十分掛念，「哥哥曾經同我講過，『你而家打人工，有冇諗過有自己公司？』後期我離開原本公司，同其他公司合作成立咗一個部門，唔知叫乜名，就叫Stanley team，當時哥哥講笑話，你真係寸。」

獲發哥推拿治傷

90年代初，Stanley team幾乎被人吞併，後來Stanley自立門戶，成立「星衛」保安公司，「公司名有特別意思，專為star做保安，我亦希望自己成為保安裏面嘅star。」由一名保安員做到老闆，成績有目共睹，當年黃霑曾在節目上，讚Stanley是行內精英，「做得一份job，最基本要專業，好多人話保安係唔受尊重行業，更加應該尊重自己，令到人哋尊重。」

有人睇唔起保安，但羨慕他們可以近距離接觸明星，又八卦酬勞是否很高，有傳梁朝偉和劉嘉玲不丹婚禮，花30萬請Stanley team維持秩序，李嘉欣嫁入豪門一億婚禮，有10萬用在保安費上，「呢啲銀碼上係炒作，我哋唔會因為客戶身份決定銀碼，收費唔會去到天價，衰啲講句，冇你唔得咩。」紅星藝人到外地工作，都要聘請保安，工作會比在香港繁重，包括事前的場地勘察、確定交通安排、與下榻酒店溝通藝人出入路綫、檢查藝人房間，以確保安全等。Stanley更曾跟周潤發到敦煌拍戲，那次他帶傷開工，「當時發哥係唔知我有腳傷，到第一日朝早陪佢晨跑，佢見我紮咗護膝，問我點解，知道我有腳傷，於是佢就好耐心教我腳傷嘅跑法，同埋刻意放慢腳步傍住我跑，跑完更會幫我推拿治傷，搞到我都非常唔好意思，跟住佢跑咗幾朝，腳傷亦有明顯改善。返到嚟香港，佢仲介紹咗個相熟嘅醫生畀我。」

37年工作經驗，最印象深刻是2004年到約旦，「當時有飲品喺約旦拍廣告，陣容好誇張，郭富城、鄭秀文、陳冠希、周杰倫、蔡依林、F4，呢個job叫做九星連珠，派咗十幾人（保安）過去，好考驗合作性同紀律性，因為有傳媒跟咗過去，我哋要做保密工夫，記得攞好大張波斯地毯圍住，運送藝人令造型唔曝光。咁多日藝人悶悶哋，試過被周董整蠱，有日周董突然間同F4嘈起上嚟，嘈到擲嘢互鬧，大家喺度勸交，阿王（郭富城）都問乜事、唔好咁，後來吳建豪偷笑，我哋先知中計。」

對員工有三不要求

做了老闆後，Stanley以身作則，對同事亦有三不要求，「唔准搵藝人影相、唔准攞簽名，唔准攞粉絲送畀藝人禮物，呢啲喺我公司係死罪，一做即炒。」經常與藝人接觸，能否做到朋友，「我唔敢高攀係朋友，我立場做得專業，主係主，僕係僕，其實呢個行業，真係要有奴性，所謂奴性唔係叫你拍馬屁擦鞋，奴性係甘於去serve，所謂服侍當然係合理情況下，做好工作。」

一場社會運動和肺炎疫情，令娛樂圈幾乎停擺，保安工作亦大受影響，「生意少咗超過九成幾，呢年幾兩年，我哋做得最多反而係喪禮，何鴻燊、錢國偉……30幾年未放過悠長假期，當放吓假。」公司員工包括全職及兼職，大約有百多人，雖然如此，但Stanley沒有減薪裁員，「如果我作為一個老闆，都覺得艱難嘅時候，員工仲艱難，我仍然頂得順情況下，維持唔好變，佢哋都要生活，出面風大雨大去得邊。暫時應付到，希望一路一路好，開返騷，大家順利。」

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