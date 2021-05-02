韓國女團AOA的27歲前成員珉娥，去年7月在網上控訴10年來一直遭30歲隊長智珉欺凌，飽受抑鬱症及恐慌症困擾的她上月底第四度自殘，令fans非常擔憂。前日珉娥於Ig多次發長文，先強調自己沒有躁鬱症、精神分裂症等症狀，晚上她再上載長文自爆因壓力很大而患子宮頸病變，更因智珉而多次割脈、燒炭等試圖自殺。

食安定劑

連發的多篇長文，珉娥寫道當練習生時要做打雜，在團體體罰中，智珉曾反覆用拳頭打其胸口及辱罵她，表示：「只有我被打了好幾次。」珉娥指智珉曾帶男生回宿舍：「因為宿舍是共同生活的地方，所以只要帶誰來，哪怕只是短暫的到訪，也要得到姐姐和成員的允許，但是姐姐隨便就帶人過來，晚上赤裸身體去拿洗衣籃的時候，就曾遇到過男生。」

珉娥又因練習唱歌時被智珉不斷指摘而非常辛苦，因此每次練唱歌、跳舞都會全身發抖，要吃神經安定劑，她透露：「不知道發作的原因，很容易就暈倒，還診斷子宮頸出現異常的情況，壓力很大，到26歲的時候，我也覺得那個姐姐的欺負讓我很緊張，只能一邊吃藥一邊參加活動。」同時表示自己多次試圖自殺：「我因為智珉而割脈超過20次，試過服用大量安眠藥、燒炭、吊頸，只要是我知道的方法都試過了，只要是聽到關於你的事，我就覺得好生氣，只會流眼淚。」

去年7月爆出欺凌事件後，成員曾到珉娥的家，不過智珉道歉後露出嫌惡的表情，珉娥批評對方沒有真心道歉。珉娥稱其他成員為「旁觀者」：「為甚麼在我面前都好像為了我而在罵申智珉，討厭申智珉的理由是甚麼？金澯美說，除了智珉，想包括我來組隊，金雪炫也說『那個姐姐是老頭子』，酉奈姐姐也因為那個人而非常痛苦，所以也有同感，惠晶一直關注我的痛苦。」

要求道歉

不過珉娥就質疑成員的真心，珉娥再次強調：「想和智珉單獨見面並對話。」並表示：「已經過去10年了，這段時間能經歷這麼多嗎？早知道每日都要記錄。記憶力不好，但還是沒有消失。只要一句真誠的道歉，我就會在一瞬間原諒這10年的可怕經歷。你的fans把我當成加害者，作為受害者，受害者應該一直保持沉默。如果不是真的精神病患者，應該會感到內疚吧？因為智珉你而太累了，見面之前我不會放棄。」昨日珉娥公開兩張自拍報平安，留言透露因為心情變好而且放鬆了點，因此覺得有點睏，之後再公開疑似睡醒後頭髮凌亂的相片。