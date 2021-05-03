陳明憙（Jocelyn）昨日在排練「攜手瞳行慈善音樂劇場」中度過29歲生日，由於音樂劇公演在即，正日生日都要回到新蒲崗的排練場地加緊操練。過去一個月，台前幕後差不多每日都要排練，彼此建立了深厚感情，主辦單位特意聯同明憙父母，製造秘密驚喜為壽星女慶祝。

當日眾人如常回到排練場地，音樂劇導演釗鑫安排黃劍文穿上預先準備的西裝外套，手持鮮花現身，帶領眾人唱生日歌，明憙一時間也來不及反應，稍待心情平復，才懂得取笑黃劍文：「差啲俾你chok親，真係搞到我紅都面晒，仲有3個蛋糕，女仔收到花又會特別開心。我每年生日願望都係一樣，唔想再有虐待動物嘅事發生，今年多咗一個，希望音樂劇場能夠演出成功，我剛剛收到消息，兩場門票已經賣晒，因為成個show係為慈善籌款，亦啟發到我會有更多諗法，究竟可以點樣幫到身邊有需要嘅人。」

明憙近年考獲音樂治療師資格，先後幫助了身邊不少朋友，解決失眠、情緒等問題，她說：「下月推出新歌，希望將音樂治療融會流行音樂，令更多人認識音樂治療嘅好處。」

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