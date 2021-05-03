港台自從今年3月1日由民政事務局前副秘書長李百全接替出任廣播處長後，電台一直不停被清算，先有不少節目如《鏗鏘集》其中幾集突然被抽起，昨日更開始刪除YouTube上已上載逾一年的節目，包括前年9月至去年4月上架的《鏗鏘集》。至於一直被不少「藍絲」狙擊的助理節目主任利君雅，昨日亦不獲港台續約，有指她將於本月底離職。對於港台昨日的清算行動，王宗堯、阮民安（Tommy）、黃耀明及潘小濤，昨日相繼出言力批。

信歷史被發現

對於利君雅被解僱，王宗堯昨日回覆《蘋果》：「必有留人處，共勉之。」Tommy昨日也在fb留言：「利小姐，多謝你一直為公義發聲，多謝你一直報道真相，辛苦你了。在此送上最大嘅祝福。但好肯定嘅係，無論日後你去邊發展，香港人都一定會撐你，請保重。」他同時不滿港台清洗YouTube節目，更爆粗大鬧，呼籲大家杯葛：「香港人，唔好再聽，唔好再睇。最好就執X埋佢！」

黃耀明昨日亦在Ig貼出利君雅不獲續約的相關新聞相片，並留言：「只服務政權，不為人民服務的港台……」對於港台刪YouTube上的節目，明哥續說：「歷史假使有人定被發現……」而傳媒人潘小濤亦在fb出帖文：「一間電台電視台將最優秀人才趕走，證明管理層另有任務，而非希望公眾睇佢聽佢嘅節目！」又說：「雖然預咗，但都很憤怒！」

Ben Sir送祝福

此外，歐陽偉豪（Ben Sir）在fb貼出在港台和利君雅的合照，寫道：「聽講你影相好少笑，好開心當日引到你笑，希望你繼續一直咁……笑」之後再留言：「當日訪問完，我哋兩個同監製企喺條走廊傾咗成個鐘，傾乜可以傾咁耐？就係當時嘅社會氣氛……」大批網民讚好並感謝Ben Sir發聲。時事KOL黃世澤昨日在YouTube頻道中，直斥香港電台已淪落成中央電視台，更呼籲快將利君雅及唐若韞等為民發聲的傳媒工作者，轉移到英國，保障他們安全。