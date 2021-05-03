黃劍文（Kimman），名字有點陌生，但如果有收看去年ViuTV舉辦的《全民造星III》，對演唱Rock版《我們的愛》獲評判一致讚好的他，相信有點印象。是的，成長於單親家庭，繼而經歷母親自殺離世之痛，中三輟學至24歲才開始追夢的人，正是他！

現年37歲的Kimman自嘲不再年輕，但仍然努力追尋音樂夢，早年已由悲痛中站起來的他，還寄語年輕人要珍惜現在擁有的。他以過來人身份分享：「一定要珍惜擁有嘅嘢，如果屋企人畀到你讀書，就要珍惜讀書時間，如果真係冇興趣讀書，就學啲有興趣嘅嘢，朝住自己方向走。我自己都係讀到中三，但仍然走到自己嘅路，我覺得可以搵有興趣嘅嘢做，好似busking就令我接近咗夢想，因為原來真係有人聽到我嘅歌，用咗我嘅歌去做主題曲。」busking

今日的Kimman正能量滿滿，臉上經常帶着笑意，但其實他經歷過一段非常黑暗的日子，那就是其母在2009年自殺離世。他說：「我覺得我以前活着為咗媽咪，想做啲嘢畀佢睇，佢走咗就乜都變得無意思，無嘢值得我留戀，當時好想離開呢個世界，覺得好辛苦，好彩最後因為音樂同信仰，令我可以走番出嚟。」Kimman指，母親當年15歲生了他，他出生以來從未見過生父，當然也沒有感受過父愛，「我記得13、14歲，成日都聽到媽咪同後父鬧交，有次講到我嘅讀書問題，講關於我讀私校、讀唔讀書嘅問題，我有問自己，點解我會喺呢個家庭成長？我係咪唔喺呢個世上好啲？生存有乜意義呢？嗰時都有思考人生！」

母親離世，Kimman坦言是他決定離開香港傷心地的重要原因，加上見朋友在澳洲工作假期好開心，於是便決定申請，惟抵達澳洲後發現在當地busking兩、三個小時，收入比上班七、八小時更多，於是展開了他的busking生涯，四年去了17個國家、30多個城市。Kimman說：「有時當你乜都冇，去到一個盡頭，再嘗試新事物就是一個起點，就好似自己踏出一步去澳洲，就睇到唔同嘅世界，唔同嘅天空。」

最近Kimman參與音樂劇《攜手瞳行慈善音樂劇場》，在舞台上感受視障跑手梁小偉（Gary）當年一夜變盲，面對失明、 失業、失戀「三失」那種崩潰，他不諱言演出這個角色，令近年性格變得樂觀的他，勾起不少傷心往事，更自爆首次與導演見面已經爆喊，完全感覺到Gary那種痛。訪問當日，Kimman分別充當Gary的領跑員，以及由領跑員帶領着蒙眼跑步，從Gary的角度體驗視障跑手的感受。當日Gary亦帶同導盲犬GaGa同行，Kimman更趁機向Gary了解導盲犬的生活。

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