憑人氣韓劇《Sweet Home》而上位的26歲李到晛孖拍檔高敏詩再度合作的KBS新劇《五月的青春》，已於昨日首播。雖然有上位小生李到晛擔正，但首播後韓國劇迷反應就唔多理想，上下部收視為4.4%及4.9%。除了有劇迷大讚兩位主角俊男配美女外，大部份劇迷都炮轟導演的拍攝手法，以及質疑劇中的「方言」太多，令觀眾難以投入。

高敏詩代好友相睇

《五月的青春》以1980年代光州民主化運動的時代作為背景，劇中李到晛飾演考上首爾醫學大學的男主角，高敏詩就飾演到光州工作的護士，兩人於首集中先在醫院初遇。之後高敏詩獲德國某大學錄取，她滿心歡喜之餘亦要煩惱籌機票錢，此時其好友因為不想進行相睇，於是就提議為高敏詩購買機票，但條件就是要她代自己去和李到晛相睇。

質疑導演執導能力

李到晛於赴相睇現場途中時目擊交通事故，並看到正在幫助孩子的高敏詩。及後高敏詩匆匆趕到相睇現場，當李到晛看到來的人正是高敏詩時，即時露出了開心的笑容。首集結束後，不少網民及觀眾在網上作討論，當中留言好壞參半。有部份劇迷嫌劇集沉悶及拖拉，指摘最大問題是導演，又留言：「導演是第一次執導嗎？拍得很土，執導的能力不行。」劇中因為有一個場面像攝影機絆倒了一樣的感覺，看起來讓人感覺頭暈，所以即時遭到觀眾質疑導演的執導能力。不過大部份網民就大讚李到晛依舊令人心動，亦覺得他的演技很好，同時又指高敏詩的表現不錯，只是劇中太多光州的方言，令人感覺很奇怪。

以光州民主運動作背景

《五月的青春》以1980年代光州民主化運動的時代作為背景，講述在不知道即將到來的歷史漩渦的情況下，向住命運奔跑的年輕人的故事。劇中李到晛飾演從小在光州的鄉下長大，之後考上首爾醫學大學的男主角，在某次回到家鄉時，因一場意外事件，認識了一位深深吸引他的奇妙女子。高敏詩飾演到光州工作的護士，比起當「白衣天使」，她更像是「白衣戰士」，是個夢想去德國留學的新時代女性。兩個個性截然不同的年輕男女，偶爾相遇後，陷入一場催淚的愛戀。

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