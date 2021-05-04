TVB在2004年直播雅典奧運時，主持方力申因不滿被另一主持葉璇頂撞，在幕前向她大爆一句「跟住你寸我吖嘛」，結果全程被直播出街，事後更指要其他主持人出面調停，平息風波。這一幕亦成為了葉璇和小方的經典場面，經常被網民重提回帶。

事隔接近17年，當年有份主持的谷德昭，日前在YouTube頻道《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）主動提起此事，更親自解說當時事情發生的經過，不但解開外界對此「不和事件」的謎團，亦還小方一個「清白」，令他能「沉冤得雪」。

谷德昭在節目中，首先提及自己有份主持當年的奧運，指自己當時在廠做直播，他亦得知身處雅典做外景主持的葉璇和小方討論怎樣「交波」接對白，可是，小方正當說了句眾人夾定的「跟住你寸我吖嘛」對白時，此時畫面卻突然出了街，而當時身在廠中的阿叻陳百祥，更「剝住花生」說了句「得喇，一人少句！」結果小方和葉璇「不和之說」更加傳得激烈。

小方在節目中大嘆無辜，指當初自己再三澄清都冇人肯信，結果食足近廿年的死貓。「導演你而家先至講！呢廿年嚟都冇人信，原來你一早知！」他指自己當年露出尷尬表情，是由於剛入行不久，對突發事情未懂「執生」，「嗰時未識兜，我唔係因為講嗰句說話而尷尬，而係我覺得我哋係未ready而on air咗，所以尷尬啫，但啲人就以為我哋鬧交，所以搞到好尷尬！」

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