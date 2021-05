韓國賣座電影《屍殺列車》的50歲男星馬東石勇闖荷李活,與多位巨星安琪蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、《權力遊戲》(Game of Thrones)男星理察麥登(Richard Madden)、傑夏寧頓(Kit Harington)、墨西哥女星莎瑪希恩(Salma Hayek)等合作Marvel大作《永恆族》(The Eternals)。雖然電影受疫情影響延至今年10月才開畫,但無損影迷的期待。

養子教韓語

而安琪蓮娜祖莉今日透過視像接受韓媒的訪問,為另一新片《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)進行宣傳,電影將於明日在韓國上映。《滅我者》是一部犯罪驚悚片,講述了有火災救援失敗而留下創傷的消防隊員安琪蓮娜祖莉為營救被兩名殺手追趕的少年,而在山火中展開追擊的故事。安琪蓮娜祖莉在現場亦有談及《永恆族》的拍檔馬東石:「對我來說,成為了非常好的同事和朋友。他才華出衆,非常親切,希望觀眾在不久的將來能好好享受《永恆族》。」對於是否有其他想合作的韓國演員時,安琪蓮娜祖莉則說:「韓國有太多優秀演員,所以很難只選一位,我想和韓國演員一起工作。」而安琪蓮娜祖莉透露以後也想在韓國逗留更長的時間,又指目前在韓國延世大學讀書的養子Maddox有教她韓語。

