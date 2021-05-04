ViuTV節目《ERROR自肥企画》昨晚終於播第一集，雖然節目播出之前，已有預告以經典動畫新世紀福音戰士做第一集的造型參考，又再次炸吉祥物生啤，不過依然無損網民的支持度，迅速被瘋狂式洗版，皆因內容夠晒貼地又啱觀眾睇！

在節目上半部份扮演的「碇司令」肥仔身處作戰司令部，提到香港處於「經濟、疫情、精神健康，全部冧檔」、「唔移民嘅話，香港呢個爛攤子，點都係你㗎，面前嘅困境，有冇能力打敗佢」等等，因此，決定啟動ERROR展開作戰狀態，後來保錡以「巨型初號機」造型登場，「反省中」的保錡自言「終極即係冷卻狀態，即係被雪藏」，接着193化身「綾波麗」負傷出場，不少網民表示笑到碌地。

其後他們四人以精蟲look玩「Big壁精奴」，四子一齊撞牆，結果阿Dee贏得一千元獎金，其餘三子搞到周身「油漆」，認真爆笑！節目播出後，在ViuTV官網已經登上最多人睇節目首位，有人覺得節目只播半小時略嫌「唔夠喉」，還有不少人激讚由格仔導演Mike主唱的二創日本新世紀福音戰士歌曲好正。

雖然整首歌幾乎沒有一個字是啱key，但歌詞相當啜核，「係咁OT我畀埋條命你好冇」、「妥協後到最後諗真我係要玩彈ＯＯ打爆隻蛋」、「面對收視的壓力是但啦x你個肺」、「For香港觀眾」畀埋條命你最好」，格仔導演Mike其後在IG story出post：「XM同我個肝一樣已經爆咗，現在猛烈地追趕剪接進度中，絕對一定冇辦法覆得晒大家，你哋嘅支持同鼓勵你收到嘅，多謝你哋呀，每一位觀眾！」

有網民大讚歌詞搶去不少風頭，手指不自控地狂撳重播，直言只有ViuTV才夠膽出街，將製作團隊稱之後「全港最強團隊，ViuTV實在要加人工」，有網民將肥仔扮演的「碇司令」、阿Dee扮演的「碇真嗣」、193扮演的綾波麗、保錡扮演的初號機、陳欣妍扮演的「葛城美里」與動畫版的角色對照，留言大讚高質，更有網民寫道：「一句for香港觀眾就已值回票價」、「叫對面台所謂嘅創意總監收X啦」、「都係嗰句九龍灣夠膽炸生啤，將軍澳夠膽炸Buddy咩？ViuTV咪就係好睇囉！」

另一方面，早前因開live爆粗等負面新聞而宣佈暫別組合的保錡，他亦有更新自己的社交平台，他貼了當日的拍攝花絮並說：「嗰日真心好凍，但都好想做好節目畀各位觀眾！畀你睇下我個咀，就知有幾凍嗰晚，不過一世人兩兄弟，有你有我，為咗香港觀眾有新嘢睇，有新創意睇，努力做好佢！」有網民留言為他打氣：「加油！噚晚嗰集，最正係你，以後唔好講咁多粗口啦！」

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