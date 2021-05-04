鄭秀文（Sammi）今日推出新歌《萬物有時》，對上一次推出新歌，已是去年的《如何忍眼淚》，但原來《萬物有時》可以說是與兩年前的《我們都是這樣長大的》呼應，Saｍｍi說：「其實喺一年半之前已收到音樂demo，但一直未有合適嘅歌詞，收到音樂部份之後，一直未搵到可以描述到自己心境嘅歌詞，直到收到而家呢份詞，個感覺就係『係佢喇！』我覺得呢首歌可以套用於每一個人嘅生命入面，亦好似幫《我們都是這樣長大的》呢個議題，搵到一個更深層次嘅答案。」

Sammi還說特別喜歡當中兩句歌詞：「『善萬物自有得着時，花開落有滄桑故事。』每個人生命中都會遇到各自嘅困難，一啲滄桑無奈嘅事，嗰一刻可能覺得好悲傷，唔知點樣應付，但隨着時間過去，時間會畀一個最好答案你。其實每個人喺生命入面都會遇上一啲無力時刻，希望呢首歌可以畀到大家一個療癒作用，而唔係普通一首流行曲。」

為了表達歌曲的內容意境，Sammi與導演細榮曾研究很多不同構想：「整體希望帶出人喺生生不息嘅狀態入面，喺唔同境况期待萬物有時，喺每件事都有好嘅出路。去到故事結尾，希望帶出比較正面嘅感覺。」

其後Sammi亦在IG留言，表示終於有最新廣東歌：「當我收到這份歌詞時，我甚至覺得這首歌，可以說是對《我們都是這樣長大的》作出呼應。我們每個人都在各自的經歷中成長、掙扎、進步、希望或失落變化。甚至必須正面迎向生與死。我們都是這樣長大的。最終我們也會慢慢發現，很多事情不能急於一時，很多事情我們找不到答案，但始終萬物有時。就像這首歌的最後一句：人在經歷中，得失總有意思。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）