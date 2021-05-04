後日（6日）踏入女人三十的立法會前議員游蕙禎，被很多人封為「女神」，更有人冠以「BB」稱號，她與拍拖4年的男友林肇彥爆婚訊，有消息指兩人將於暑假前結婚，確實值得恭喜。

擁有女神外形的游蕙禎，2018年被《蘋果》影到與男友拍拖到大坑歎下午茶，兩人攬腰錫額令戀情曝光，當時林肇彥仍是恒管新傳四年級生、於本民前網台主持節目，其後游蕙禎在Facebook晒合照公告戀情耍花槍：「大家關注下佢嘅過重問題。」

2016年游蕙禎因「宣誓風波」被DQ，同年11月硬闖立法會會議廳一案，被裁定非法集結罪罪成，判入獄4周。從政令她心力交瘁，前年宣佈退出青年新政，其後轉戰KOL界，於網上平台賣古董相機。去年游蕙禎接受《蘋果》專訪大談感情生活，她指自己中學開始拍拖，男友是浪接浪，直至邂逅現任男友，才真正找到靈魂伴侶，坦言兩人是一見鍾情，賣古董相機都是受男友影響，感激男友陪她走過低谷。

她指男友是其明燈，照亮她的方向，最欣賞男友有腦：「佢唔只係支持，仲啟發我好多嘢，甚至係我修補家人關係嘅功臣，佢成日同我講有乜事都要返屋企，有人喺你身邊無條件支持你，我再無所求，滿足了。我哋真係好少拗撬，係從心底明白對方諗法。」

《蘋果》聯絡游蕙禎恭喜，暫未回覆。游蕙禎曾拍攝ViuTV處境劇《選戰風雲》，又曾與阮民安、莊韻澄演出舞台劇《夜谷賓館營業中》，曾跟她合演舞台劇的阮民安，被問到知否游蕙禎結婚？他以短訊回覆《蘋果》：「我唔知喎，恭喜佢啦。」莊韻澄亦表示：「我忙湊仔都唔清楚添，噚日先聯絡完問禎妹幾時嚟探bb拎薑醋紅雞蛋，今日就收到好消息！等我恭喜佢先！」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）