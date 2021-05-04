陳妍希憑台灣電影《那些年，我們一起追的女孩》成為一代女神，最近返台接拍新劇，同時又為新戲《跟你老婆去旅行》宣傳，暫時與老公大陸男星陳曉和4歲兒子「小星星」分隔兩地。日前她聯同《跟》片的兩位台灣型男張書豪和鳳小岳，接受《蘋果》電話訪問，大談夫妻相處之道，陳妍希認為「離婚」二字是不能說出口的。至於近日因趙麗穎離婚一事，網民卻無厘頭叫陳曉跟她離婚，對此陳妍希回應說︰「婚姻關係是我們兩個人之間的事，只要我們兩個好好的，不會理會其他事情。」

由陳妍希、張書豪、鳳小岳主演的台片《跟你老婆去旅行》，後日（6日）在港上映。三人日前透過電話訪問，大談新戲的點滴。戲中陳妍希和張書豪演夫妻，好友鳳小岳提出給1千萬予張書豪，條件是帶對方的老婆陳妍希去旅行。

一千萬條件

談到1千萬這個條件，現實中的他們可會考慮？未婚的張書豪請纓率先答，他說︰「我先答，因為他們兩人回家會很危險，哈哈哈！開玩笑。如果我跟另一伴，在經濟上遇到很大困難，譬如說發生甚麼狀況或醫療費很貴之類，那說不定，我的另一伴可能會說OK，如果她願意的話。」說罷鳳小岳即打趣說︰「好像是一個蠻內心的答案。」陳妍希也插嘴說︰「真誠的答案。」沒好氣的張書豪說︰「你們兩個呀，我只是開玩笑。」

至於陳妍希不能接受1千萬這個條件，她說︰「我可以接受大家一齊出去玩，但單獨就有點難。」此時鳳小岳問她如果對方是你的夢中情人呢？陳妍希坦言︰「我的夢中情人？如果是劉德華或梁朝偉，我覺得他們兩個，我老公覺得老婆可以跟他們去旅行，與有榮焉，可是他們沒有邀請我去旅行的意思呢！」鳳小岳搞笑的說︰「我也可以，如果劉德華給我老婆1千萬，帶我去旅行，我也會去，如果我老婆跟他們去旅行，我覺得很幸運呀，哈哈！」此時陳妍希語氣加強的說︰「劉德華跟你老婆去旅行，有沒有問過我意見呀！」三人在電話中笑過不停。

不要談「離婚」二字

當問他們三人如戲中情節，現實中夫妻間是否不能亂說「離婚」這兩個字？鳳小岳表示︰「我覺得重點是雙方快樂才是最重要，兩個人曾經相愛過，不管最後走到怎樣，真的走到這地步，便要接受讓對方離開。」至於陳妍希則表示︰「看甚麼態度，如果是開玩笑也沒所謂，但認真時，就不能說出口。」她認為兩個人在一起，經歷很多開心、美好的，在生活上慢慢會發生一些矛盾、爭執，但大家都要想起，當初對方是個美好的人。她更說︰「一段關係不管是朋友、工作夥伴或是另一伴，都要花時間去經營和維持，兩個人在一起都希望對方快樂。」

早前趙麗穎與馮紹峰宣佈離婚，而趙麗穎曾是陳曉的前女友，怎料有網民叫陳曉跟陳妍希離婚，與趙麗穎再續前緣。問到陳妍希對這件事有否生氣？她回應道︰「我覺得婚姻關係是我們兩個人之間的事情，只要我們兩個好好的，不會理會其他事情。」早前張書豪與歐陽妮妮的戀情曝光，未婚的他透過電影去感受婚姻這回事，他說︰「聽說過婚姻是墳墓的說法，而自己未經歷過，但透過拍戲過程有所學習，亦不停提醒自己，未來生活要注意兩人的相處。」

回到青春

談到《跟》片戲中三人演回大學生，張書豪笑指看到陳妍希，劇組的年輕氣氛也湧現，而妍希指一場在大學單事場的戲，令她回想多年前拍《那些年》時，也有類似的單車場戲，「好像一模一樣的戲，如回到《那些年》的感覺。」今次《跟》片遠赴加拿大蒙特利爾取景，當時正是楓葉最美的時候，看到五顏綠色的景色，他們十分難忘，妍希更指︰「有一場摩天輪戲被刪了，但那段戲看上去像夢境一樣，紅的、黃的、綠的非常漂亮，在黃昏時好像魔幻時刻，真是太漂亮。」他們不約而同認為當地非常適合居住。

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