韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等主演的tvN劇集《黑道律師文森佐》（Vincenzo）前晚大結局，宋仲基以殘忍方式復仇成功，奸角澤演、金麗珍先後被「賜死」，宋仲基跟全汝彬再度上演吻戲，刺激收視急升至14.636%，首都圈的收視更有16.564%，創劇集新高。

為植入式廣告致歉

結局一集講述郭東延被澤演殺死，令宋仲基嬲爆反擊，先殺了澤演的律師金麗珍，之後再靠郭東延生前已安排好的協助，以極殘忍的方式殺死澤演。澤演慘被綁在椅子上，因受傷而慢慢流血，其間更遭烏鴉啃食他的屍體，死狀極為慘烈。宋仲基因犯下多宗殺人罪而逃回意大利，事隔一年他回韓與全汝彬見面，兩人再次上演吻戲，為劇集劃下完美結局。不過劇中因以殘忍的方式殺死澤演，被網民狠批不人道，應被列作「19禁」而惹起爭議。

另外，宋仲基接受韓媒訪問時，提到早前劇中出現內地品牌的植入式廣告而引爭議一事，他表示：「發生戲劇外部的爭議，越是這樣我認為越要努力投入戲劇本身，更要提升戲劇的完成度，要讓戲劇本身的魅力重新獲得信任，這樣的想法主導了我，反而讓我在拍戲時更加集中與努力。」同時為事件道歉：「如果有任何人因為植入式廣告的爭議而感到失望，身為主演的演員，我認為道歉是對的。」對於劇中要講大量的意大利文對白，宋仲基坦言：「我個人對於說意大利語台詞的部份不是很滿意，應該要花更多的時間去準備才對，要說外語的演技，應該要投入越多時間才會自然，所以我本人其實覺得滿遺憾的。」

徐睿知封人氣女星

此外，年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」將於下周四舉行，宋仲基有份入圍跟金秀賢、嚴基俊等爭視帝，而人氣男女演員投票於昨日起在網上展開，但宋仲基就不敵去年憑劇集《Start-Up：我的新創時代》上位的金宣虎及另一男神金秀賢，暫時排第三位。而金秀賢於《雖然是精神病但沒關係》的拍檔徐睿知，雖然早前被爆是恐怖情人，但未有影響其事業，暫時以第一名的姿態封人氣女演員。