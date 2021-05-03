林雪向來善演小人物，不過最近他在新作《真．三國無双》中，飾演一代梟雄董卓，造型及演技入形入格。日前他接受《蘋果》專訪，親述當初入行由場務做到最佳男配角的經過，自小家道中落的他在逆境成長，形成「罵不還口、打不還手」的性格，不過最難忘是被恩師杜琪峯鬧「垃圾」，為此他反而更博盡，更因此心臟病發。

撰文︰祖李

現年56歲的林雪在新作《真．三國無双》中飾演霸氣梟雄董卓，更艷福無邊，不過，他日前接受《蘋果》專訪，坦言這次是他近年最辛苦的古裝戲，更因此扭傷了腰︰「拍嗰陣喺暑假，穿上盔甲入面已經濕晒，你再騎馬拍打戲，個人會虛脫，上馬嗰陣chok親條腰，雖然係痛，但我盡量頂。」

「我盡量頂。」仿似林雪入行三十多年的座右銘，多年來他在影圈做盡丑角，不過「最難啃」還是1991年，他在電影《力王》做打手，但被臨時拉扶做怪獸，拍攝時要穿上厚厚的道具衣，浸在一盆臭豬肉內︰「一啲都冇誇張，真係喊㗎！為咗生活，嗰陣得280蚊一組，但做怪獸4,000蚊一個鐘喎！梗係做啦！」

抵得諗受重用

可能因為抵得諗，由場務做起的林雪獲導演杜琪峯提攜，1999年憑參演杜Sir電影《鎗火》，入圍金像獎及台灣金馬獎最佳男配角，其後憑2004年的《PTU》獲得金紫荊獎最佳男配角及再次提名金馬獎最佳男配角、2017年憑《樹大招風》則獲得亞洲電影大獎最佳男配角，齣齣皆出自杜Sir手筆。林雪對杜Sir感恩敬重，不過提到最難忘，卻是2009年拍電影《復仇》時被杜Sir鬧他「垃圾」︰「嗰陣同個法國演員Johnny Hallyday第一日拍就要背英文，意思同語氣我都唔識，死背咗幾次都唔得，俾佢鬧到我……直情鬧我垃圾、爛泥。佢鬧你係愛之心，覺得你一定做到，做唔到？你咪垃圾囉！」

雖然被鬧垃圾，但林雪懂得調整心態︰「嗰陣我諗︰你X咪由你X，我有我做，日日俾你X我都唔識咪大鑊。佢係攞我嚟殺雞儆猴，好啦！俾你鬧啦，你又唔會打我嘅！」話雖如此，為拍好這齣戲，林雪應杜Sir要求，在其中一幕追逐戲博到盡，最終令林雪心臟病發倒地，被送到醫院檢查。當時林雪說：「係自己衰嘅，又唔理自己身體狀況，杜Sir勸過我好多次要減肥又冇聽。」林雪直言被杜Sir鬧受益匪淺︰「佢鬧你都係想你好，睇嘢要睇兩面，佢唔鬧我𠵱家我可能出去俾其他導演X，係咪？」

愛扮演黑社會

林雪罵不還口，打不還手的性格是他的生存之道，15歲他家道中落，從天津來港住木屋，因此思想比同齡人成熟，他說︰「比起同年紀小夥伴，我諗嘢多過佢哋，想要嘅多過佢哋，所以我一定要勤力過佢哋至得，嗰陣真係好辛苦，由內地嚟香港，廣東話唔識講，喺竹園住木屋，冇水又冇電。」十多歲在果欄謀生，就讓他體驗到人性的善惡，因此當演員後他最愛做黑社會，他說：「黑社會起碼有個宗旨，起碼同你講道義，我喺果欄大，啱啱入去做搬運三唔識七，唔係靠鋪蠻力就搵到錢，16、17歲推生果，嗰陣唔識規矩，咪成日俾人打，但你唔好睇呢啲粗人，人總係鍾意照顧弱者，佢打打吓又覺得你呢個𡃁仔又幾好，打唔還手，好啦！畀啲好嘢你撈，人就係咁捱出嚟。」

場地提供：Cubus 28 x 月下酌