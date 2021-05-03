現年40歲的海洋公園董事局主席劉鳴煒，含住金鎖匙出世，2017年獲父親劉鑾雄（大劉）終極分身家，估計資產連現金達300億元。「Package好」當然多女仔埋身，劉鳴煒的情史亦跟老竇一樣電話簿咁厚，喜歡的女性類型多元化，斯文、好動都有，唯一共通點便是學歷高。

日前《蘋果》讀者何小姐透過「爆相爆片」分享，見到劉鳴煒與新歡簡雪忻（Joyce）在銅鑼灣拍拖，十指緊扣過馬路，過貼地生活。當日下午近2時，讀者在世貿中心見到劉鳴煒和女朋友一齊行街，約5分鐘後再行去駱克道的銅鑼灣廣場一期，何小姐說：「雖然劉鳴煒戴住口罩，但個樣都好易認，見佢同女朋友好sweet一直拖住手，一路行一路傾偈，身邊唔見有保鑣，好似普通人咁。」

劉鳴煒的前妻Wendy，是他在英國讀書時的大學同學，2008年為他誕下一對龍鳳胎，但2010年便分開，現在仔女主要由Wendy照顧，劉鳴煒假期才陪伴子女。劉鳴煒喜歡有學識的女子，兩位舊愛「金融之花」奚倩雯（Estella）和明珠台新聞主播趙慧奈（Keina）都是大學畢業生。至去年10月，劉鳴煒被爆戀上細自己十年的簡雪忻（Joyce），她曾在University of London修讀經濟同金融，是何超蓮的校友。二人在2016年已邂逅，當時劉鳴煒上港台節目《我係乜乜乜》，Joyce已不停向劉鳴煒放電，不時含情脈脈望住劉鳴煒，讚對方是自己心目中的男神，積極進取釣金龜。可惜當時劉鳴煒與Estella打得火熱，之後又戀上Keina。直至劉鳴煒變回單身，Joyce即主動出擊陪他去滑水滑雪行山，二人又鍾意攝影，志趣相投，最終成功做到女朋友，令不少港女羨慕。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！