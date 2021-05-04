水原希子由model界踩入影視圈，最近主演的Netflix原創電影《彼女》已全球上架，水原希子今次在片中挑戰超激情慾戲，除有女上男下的性交及血腥場面外，更與人氣樂隊「極品下流少女」的女鼓手佐藤穗奈美上演女女肉搏，水原希子全裸露點，大膽程度令人咋舌。

篠原涼子演偷食人妻

Netflix在影視圈大展拳腳，積極打開日本市場，日劇《全裸監督》、《今際之國的有栖》贏得超好成績，今年仍有多部日劇及電影陸續上架。據悉，翻拍自日本三級漫畫《金魚妻》的真人版劇集將於今年推出，由日劇天后篠原涼子飾演背夫偷食的不倫人妻，會以大膽畫面超越電視劇的以往尺度，47歲的篠原涼子出名是圈中美魔女，她會忠於原著劇情性感上陣，故事講述女主角平賀櫻放棄夢想，與一名經營美容院的男子結婚，過着令人羨慕的少奶奶生活，但平賀櫻卻受盡丈夫折磨，無論是精神上或是肉體上的暴力對待，孤獨無助的她，因為飼養金魚而結識到一名男子，並控制不住埋藏已久的慾望，並發展出不倫關係，令人期待篠原的床戲能早日曝光。

《金魚妻》改編自漫畫家黑澤R的同名漫畫，作品累積銷量逾220萬本，雖然大受歡迎，但當地各電視台因題材而無法拍出原汁原味，如今由Netflix跟富士電視台的Fuji Creative Corporation共同製作，監製中野利幸表示在串流平台上架，可以盡情去挑戰當中的性愛場面，日媒指篠原涼子今次演出，或可拍得住《彼女》中水原希子的床上戲。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）