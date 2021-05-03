Loewe的設計向來着重傳統工藝和細節，創意總監Jonathan Anderson剛宣佈品牌再次有新搞作！Loewe的織籃系列Weaves一向深受女士喜愛，今次的企劃正是透過標榜工藝的織籃系列與蘇富比拍賣行合作，找來世界各地的藝術家，把傳統加利西亞栗子烤鍋重新製作，成為有趣和富現代感的陶瓷藝術品。參與今次創作企劃的包括有中國藝術家陳旻、西班牙的Laia Arqueros及來自日本的Arko Asako等。他們以稻草，竹片和彩色皮革等不同方式在這種古老容器表面的小孔上創作。製成品將會有部份放到世界各地的Loewe店內出售，並在5月12日於蘇富比的當代藝術拍賣會上進行拍賣。

另外，最近Reebok與Maison Margiela聯乘推出名為Tabi Instapump Fury Oxford的波鞋，以Reebok的經典波鞋Pump Fury系列作藍本，把Tabi的分指經典元素融入，同時推出黑白及兩款經典拼色，以及高筒設計。系列已登陸Reebok及Maison Margiela官方網站。

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