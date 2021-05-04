ViuTV《全民造星》的成功，不止捧紅人氣王姜濤，連MIRROR和ERROR都上位，ERROR成員193（郭嘉駿）的人氣更拍得住姜B，就連在樂壇「消失」半年、曾兩奪叱咤「我最喜愛的男歌手」的吳業坤，昨日都在社交網貼孖193攬頭攬頸合照，留言：「講咗成年後生仔唱下歌」，不過網民就擔心坤哥此舉會觸動大台的神經，紛紛留言：「完咗約啦？咁寸嘅？」、「你係咪準備過檔呀？」、「我覺得你有潛質入ERROR」

今日坤哥返電視城錄影《勁歌金曲》，對於跟敵台193合照，網民擔心他的前途，坤哥說：「我我我都...…未擔心自己前途嘅，因為我都諗過嘅，因為兩年前我嘅演唱會，MIRROR有嚟過做嘉賓，嗰次好開心，多啲唔同合作係好事嚟。」問到兩人是否將有合作？坤哥坦言：「其實講咗成年，之前佢有唱過我嘅歌，不如一齊唱開心啲，去日本之前講嘅，所以返到嚟隔離完，見吓面傾唱歌編曲。」

之前坤哥去了日本working holiday，足足離港半年：「返嚟見到大家對我熱情冇減退，『坤哥，你返嚟啦！』好感恩，好多人都話走咁耐，啲人唔記得你啦，多謝大家好錫我，畀好多機會我。」在節目中他會跟三位素人合唱，半年沒表演感緊張：「希望冇畀其他人批評得咁金啦！」

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