韓國男團Super Junior的37歲隊長利特迎來喜訊，其39歲胞姊朴仁英將於今年9月與拍拖兩年的潛水教練兼餐飲業企業家男友結婚，令利特開心做「舅仔」。

慢慢籌備婚宴

據韓媒報道，朴仁英和準新郎因為考慮到疫情關係，所以只舉行小規模的婚禮，並只邀請至親到場。據了解一對新人於去年年初開始穩定交往，今年初亦有提及結婚一事，但因為疫情關係所以決定慢慢籌備婚宴。

朴仁英早年亦活躍於演藝界，她於2009年1月出演MBC《介紹明星的朋友-明星家族特輯》而成為話題，之後更成為演員，出演了話劇，又推出過單曲專輯及書，涉及電視、歌手、演員、作家、瑜伽講師等多方面，認真多才多藝。而不少網民都為利特家中有喜事而大感高興，同時亦希望利特可以步家姐後塵，早日成家立室。

小時候遭毒打

事實上，利特和家姐感情要好，利特曾透露小時候經常遭父親毒打，所以十分害怕父親。而到利特15歲的時候，其父母決定離婚，自此兩姐弟就隨母親生活，利特更立志要成名讓母親過好日子。而到2014年，當時正在服兵役的利特被通知其父親及祖父母去世，據知患抑鬱的利特父親懷疑因照顧患老人癡呆症的兩老而壓力大，先勒死雙親後再自殺，令利特一夜之間失去三名親人。

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