富豪趙世曾前日遭賊人潛入豪宅爆竊後，昨日又傳出被外傭佔用遊艇，有讀者向《蘋果》報料，指一班疑似外籍僱傭近三星期都在趙世曾多年前以4,000萬港元購入的遊艇開派對。記者就此事向趙世曾大女趙式芝了解，她表示事態嚴重要刑事處理，趙世曾兒子趙式浩卻意見不同：「報不報警應該問父親。」趙世曾昨日傍晚回覆：「冇乜特別嘢，已經警告咗佢，唔使報警，叫咗佢哋以後唔好搞。」

現年84歲的上市公司卓能集團（0131）主席趙世曾，其位於薄扶林趙苑豪華大宅「樂居」前日凌晨遭賊人潛入爆竊後，昨日讀者Y小姐向《蘋果》報料，指發現一班疑似外籍僱傭近日在趙世曾的遊艇開派對，更爆她們逢周日假期，一早相約在大潭碼頭集合出海，然後在船上玩足全日，亦毫不避忌將玩樂期間的相片及片段，放上社交網站分享。該遊艇疑為趙世曾多年前花了4,000萬港元購入、命名為「海上樂居」的遊艇。

勞斯萊斯前開心合照

Y小姐接受電話訪問說：「我知道佢哋已經連續三個星期都一齊上船，估計都有出海嘅，而相中嗰班係咪趙生嘅傭工就唔知。聽人講其中一個男嘅係趙生嘅傭工，佢嘅家姐同細佬都喺趙生度打工，個男嘅已經同出面一個工人姐姐結婚有咗BB，聽講趙生仲叫埋BB一齊喺大宅住。」Y小姐並提供多張疑似是外籍女傭在趙世曾的遊艇上開派對的相片，約有十多人穿上比堅尼玩得盡興，有擺性感姿勢單人相，又有大合照，眾人於船上切蛋糕、吃自助餐更一同跳舞，相信是在慶祝生日；另外亦有一男一女的合照，身後看到一架相信是趙世曾所擁有、掛着CECIL車牌的勞斯萊斯。

趙世曾於2014年曾公開指，女兒趙式芝是卓能集團接班人，趙式芝現為集團副主席。對於疑有外傭在趙家遊艇開派對，《蘋果》向趙世曾大女趙式芝了解，她表示全不知情，覺得事態嚴重：「多謝報料呀，咁嚴重，要調查吓先。」若確實事件會否報警處理？她說：「梗係會啦！咁多閒雜人等上私人地方，要刑事處理。」半小時後記者再追問詳情，趙式芝表示：「𠵱家同警察通話中，稍後再回覆。」

「未嚴重到要炒工人」

不過趙世曾兒子趙式浩看完相片後，和姊姊式芝意見不一，他表示認得遊艇是屬於爸爸，但不認得是否涉家中傭工，問到會否報警？他說：「多謝爆料人，相信老竇會處理。其實我都好耐冇去，相片唔似近年，因為架船好多嘢等緊維修。」至下午他再於其社交網再公開回應︰「各人沒有口罩在旁，所以從相片看來，似乎不是近期發生的事情。關於報不報警的問題，應該問一問父親吧。畢竟可能事情已經過了一段時間。」

至昨日傍晚趙世曾終回應《蘋果》說：「冇乜特別嘢，已經警告咗佢，唔使報警，佢哋以為我唔知，𠵱家我知道，叫咗佢哋以後唔好搞。」問到會否炒了那些工人？他說：「都未到咁嚴重，暫時警告咗，唔聽話先再算。」

至於前日凌晨趙家的爆竊案，發生位於薄扶林域多利道「趙苑」的獨立屋，趙世曾於凌晨回家後發現睡房的夾萬被打開，經初步點算後，夾萬內一隻價值約100萬元的伯爵腕錶、一隻約值五萬元的名錶、合共40萬元的現金及小量外幣，連同趙世曾的身份證亦被偷走，警方不排除竊匪從山坡爬樹入屋犯案，趙世曾回應事件：「係小事。」對於趙世曾豪宅遭爆竊，趙式浩表示有回家探爸爸：「噚晚有過老竇度，好多警察，佢OK嘅，係年紀有番咁上下，攰啲啫。」趙世曾的寓所已非首次遭人爆竊，2014年10月，他亦被賊人入屋偷去一批古董、手錶及首飾，總值逾1,000萬元。趙苑由趙世曾設計，分三期發展，其自住的樂居屬第一期，早於1977年起陸續落成，共提供11座洋房，其餘10座已全數拆售。