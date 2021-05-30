韓國男星李光洙早年憑綜藝節目《Running Man》（RM）於韓國及亞洲各地爆紅，更被封為「亞洲王子」，日前他就因傷患宣佈退出《RM》，上周亦已完成最後一集拍攝，令fans大感可惜，連大陸方面都有大批網民熱烈討論，留言表示會非常懷念有光洙的《RM》，可見光洙於大陸的人氣。而除了光洙外，《RM》的金鐘國、元祖男團水晶男孩成員殷志源、2016年憑大陸節目《我是歌手》第四季而人氣急升的男歌手黃致列及Super Junior-M的華裔加拿大籍前成員Henry（劉憲華），眾人都透過演出綜藝節目，於大陸獲得高人氣，據知他們於大陸活動時，更獲貴賓級的招待。

綜藝節目谷人氣

據知韓國的《RM》、《我家的熊孩子》、《爸爸！我們去哪裡？》、《蒙面歌王》、《我們結婚了》、《花樣爺爺》、《新西遊記》等綜藝節目，在大陸極具人氣，大陸方面不時購買或抄襲版權播出。而光洙、金鐘國等藝人，就因為演出綜藝節目，憑親切及一人具有多種魅力的形象而成為「韓流明星」，他們在大陸的人氣不亞於「國民MC」劉在錫、男星金秀賢等人。

李光洙封亞洲王子

有「亞洲王子」之稱的李光洙，拍攝綜藝節目時表現親切及搞笑的一面，同時在電視劇和電影中又會展現穩重的形象，其百變的面貌成功俘虜大陸網民的心。身為「亞洲王子」，光洙去大陸出席活動時，亦獲貴賓級的招待，有指其活動費和演出費也是以「億」為單位。光洙跟成員於2015年出席《RM》於大陸舉行的見面會時，就是坐專機出國。而2016年，微信更製作了韓國藝人的表情符號，同時有指光洙在大陸的活動費，一次就高達4億韓圜（約277萬港元）。

金鐘國影響力驚人

而光洙的好友金鐘國，亦同樣因為「深情」的個性而吸引了大陸觀眾。金鐘國曾在綜藝節目《X-man》中，用手遮住尹恩惠耳仔，多年來不時傳出二人的緋聞，大陸觀眾亦非常支持這對「螢幕情侶」，大大增加了金鐘國於大陸的討論度。另外，金鐘國演出大陸版《RM》時，對工作人員和其他演出者親切的態度亦引起關注，獲讚是「真男人」。因此金鐘國在大陸亦非常有身價，他於中韓合作的綜藝節目中，片酬每集超過15億韓圜（約1,040萬港元），就算大陸於2016年實施「限韓令」後，仍無阻金鐘國的人氣，他前年就被選為中國國內有影響力的韓國藝人的第二名。

殷志源憑《新西遊記》上位

偶像歌手出身的殷志源，近年因演出《新西遊記》而於大陸方面人氣急升，更有網民指殷志源撞樣日本動畫片《崖上的波兒》的宗介，一度在微博上成為話題，更曾因而登上了當地的熱搜榜。

黃致列激嬲大陸網民

至於黃致列及Henry，是因為演出大陸的綜藝節目而積累知名度。當中2007年就於韓國出道的黃致列，近10年一直過住無名的生活，至2016年憑大陸節目《我是歌手》第四季成功上位，因此黃致列有「大陸皇帝」的稱號。黃致列於大陸的活動費用為每場3億韓圜（約208萬港元），跟他在韓國的片酬相差100倍。有指他在大陸的人氣很高，無法自由行走，去機場的話會造成癱瘓，甚至要使用秘密出入口。不過他前年曾批評大陸空氣水質差，激嬲大陸網民，近年人氣已大不如前。

Henry多元文化吸Fans

於加拿大出世的Henry，因父親是香港人，母親是台灣人，加上他於韓國出道，憑精通多種言語及了解各地文化的背景，令他可以利用此優勢演出各地的電視劇、電影、綜藝節目等，於大陸方面亦儲落不少fans。

GD搶先解禁拍廣告

今年初有傳「限韓令」有望全面解除，去年天團BIGBANG的G-DRAGON（GD）就拍攝了大陸品牌的飲品廣告，不少韓星都期待疫情緩和後可以再去大陸搵人仔。

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