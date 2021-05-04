杜琪峯（杜sir）、鄭欣宜（Joyce）及MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），今日到尖沙嘴出席虛擬銀行卡發佈會。做導演超過40年的杜sir，今次處男演出拍廣告，杜sir自認是演戲新人，他笑言︰「入行40幾年嚟，未試過喺片場咁舒服，導演叫我做乜就做乜，覺得係好體驗，做演員真係好舒服，冇負擔享受拍片，如果有人請會繼續做。」杜sir表示會與ViuTV合作拍劇集，他鼓勵年輕人不要受目前問題所困，要放眼將來，他說︰「年輕人係為將來而活。」

杜sir讚欣宜和Anson Lo比他醒目，Joyce能與處男演出的杜sir合作，既緊張又高興，Joyce說︰「杜sir好型仔，一開機佢都可以好cute。」欣宜透露，在拍攝該廣告前剛做完急性盲腸炎手術，她說：「第一次同Anson Lo合作，佢跳舞好落力，我都唔輸得，跳完爆傷口，而家好番。」Anson Lo指杜sir氣場厲害，自言甚緊張。

杜sir表示後日可能會到MIRROR演唱會捧場，他說：「可能會去裝吓，但未必有耐性睇晒全場。」Anson Lo得知杜sir捧場感到開心，對於自己帶病開騷，Anson Lo說︰「目前情況ok，今日會去踩台，工作以外都唔同人講嘢，希望大家唔會以為我寸。」在旁的杜Sir笑指Anson Lo兄弟多，唱少一句亦不易察覺。

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