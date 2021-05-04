古天樂、劉嘉玲及《瑯琊榜》大陸男星王凱主演，周顯揚執導的電影《真·三國無雙》，自上星期四上映以來，連續5日成為單日票房冠軍，累計票房329萬元。拋離同樣有古仔演出、同日上映的《金錢帝國︰追虎擒龍》的208萬元票房。導演今日在facebook貼出湊女返學照片分享。

《真·三國》改篇自日本同名電玩遊戲，片中利用CG特技，忠實還原不少遊戲動作，如「割草式殺敵」、「連擊」及「無雙」。而古仔演的一代戰神呂布，有一幕講述他單騎追殺王凱演的曹操。導演加入現代元素，以馬匹「飄移」甩尾作賣點，周顯揚話︰「我想要拍一場觀眾從未睇過嘅追馬動作戲，有好快嘅速度感，高速轉彎做到飄移感覺。」最後導演用電單車加上特技，製造馬匹高速掟彎甩尾，當中因為要平衡演員同駕駛員的重量，經歷多次失敗才完成拍攝。

另外，劇組花了4日時間搭建一座數層樓高的藍布幕，為韓庚演的關羽可重現電玩中割草式殺敵招式。導演周顯揚一時技癢親身吊威吔示範，當他升到3層樓高再落地一刻，被威吔索到叫痛，逗到在旁的周太杜緻朗同韓庚大笑不已。

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